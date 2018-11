Der Mac mini wird auch in Serverfarmen eingesetzt (Bild: Apple)

Auch wenn Sie nie im Leben etwas mit einem Mac mini zu tun gehabt haben, so könnte er durchaus ein Teil Ihrer Online- und iOS-Welt sein, ohne dass Sie dies wussten. Denn der kleine Kasten wird in Server-Farmen regelrecht in Massenhaltung eingesetzt. Dort stehen riesige Server-Schränke, in denen so viele Mac mini wie möglich übereinander und nebeneinander gestapelt und miteinander verbunden sind. Diese zusammengeschaltete Rechenpower dient dann zum Beispiel der Entwicklung und Speicherung von iOS- und macOS-Apps, beziehungsweise deren Cloud-Daten. Seitdem Apple die eigene Server-Version von macOS in ihrem Funktionsumfang stark beschnitten hat, werden einzelne Macs wohl immer weniger als Homeserver eingesetzt.