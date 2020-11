Mit Dreiecken fing alles an. Aurora nannte sich das erste LED-Lichtsystem von Nanoleaf und konnte uns schon damals im Test überzeugen. (Es ist heute noch als „Light Panels“ verfügbar.) Die Weiterentwicklung hört auf den Namen „Shapes“ und war bis vor kurzem nur in Form von Hexagons erhältlich. Nun wurde die Serie um kleine und große Dreiecke erweitert, die im Gegensatz zu ihren Ahnen eleganter wirken und noch smarter sein sollen. Das Besondere der sogenannten „Unified Light Panels“: Alle Formen lassen sich untereinander kombinieren. So sind noch ausgefallenere Muster möglich, die jederzeit nachträglich erweitert werden können.

Am Anfang war die App

Vor der eigentlichen Installation (und sogar vor dem Kauf) lohnt sich ein Besuch im App Store. Denn in der Nanoleaf-App gibt es einen Layout-Assistenten, der ganz unverbindlich bei der Erstellung eines Musters unterstützt. Auf Wunsch können die be...