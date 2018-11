Wahltaste, Command und Co: So erreichen Sie Sondertasten am Mac unter macOS Mojave. Auf einer Mac-Tastatur befinden sich, wie auch auf Windows-Keyboards Sondertasten. Wir erklären Ihnen nachfolgend, welche Tasten es gibt, wo auf der Tastatur Sie sie finden und welche besondere Funktion Sie damit auslösen.