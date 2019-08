31.08.2019 - 18:59 Uhr Geschrieben von Christian Steiner



Der neue Ikea-Katalog verspricht wieder einige Inspirationen für das heimische Wohnen. Dabei geht es nicht nur um Möbel und Einrichtungen, sondern besonders in diesem Jahr auch um Technik und Gadgets. Wir stellen Ihnen die besten Produkte für Ihr heimisches Soundsystem, das smarte Zuhause oder einfach nur einen praktischen Arbeitsplatz vor. Apple-Fans finden in diesem Jahr besonders vielversprechendes Ikea-Zubehör.

Jedes Jahr im späten Sommer bringt das Möbelhaus Ikea seine neueste Kollektion heraus. Dieser Schwung an neuen Möbeln, Einrichtungen und Zubehör landet vor allem als Katalog in vielen Briefkästen. Wir haben uns durch den neuen Katalog gewälzt und die besten Gadgets für Apple-Fans herausgesucht.

Die größte Neuerung dürfte dabei die Kooperation zwischen dem Lautsprecherhersteller Sonos und dem Möbelhaus sein. Ikea bietet jetzt nämlich auch eigens entworfene Sonos-Lautsprecher im Programm an. Zum einen als simple Regal-Form, zum anderen in einer Tischleuchte integriert. Beide Lautsprecher können Sie im Zusammenspiel mit anderen Sonos-Boxen einsetzen und so relativ kostengünstig Ihr heimisches Soundsystem aufbauen beziehungsweise aufrüsten.

Diese Boxen steuern Sie dann über eine drahtlose Wlan-Verbindung an. Über Ihr iPhone oder iPad können Sie dann direkt auf den Boxen Musikdienste wie zum Beispiel Spotify nutzen. Das Smartphone oder Tablet dient dann lediglich als Fernbedienung zur Steuerung. Dank der Unterstützung von AirPlay 2 können Sie darüber hinaus auch die Systemgeräusche der Geräte über die kabellosen Lautsprecher ausgeben. Damit greifen Sonos und Ikea Systeme wie Amazons Echo-Lautsprecher oder Apples HomePod an.

Außerdem hat Ikea auch in diesem Jahr das SmartHome-System Trådfri um einiges Zubehör erweitert. Leider gibt es aber in Deutschland immer noch keine kabellosen Steckdosen für dieses System. Hoffentlich ändert sich bald und nicht erst im Spätsommer 2020.

