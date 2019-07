Lightning-Ventilator ohne MFi-Zertifizierung (Bild: Hersteller)

Mini-Ventilatoren nicht in Lightning-Buchse des iPhone stecken. Deutschland jagt die eigenen Hitzerekorde und wird nicht nur wegen der Temperaturen mehr und mehr zur Servicewüste. Wenn es Ihnen aber zu warm ist, sollten Sie trotzdem tunlichst vermeiden, einen Mini-Ventilator für den Lightning-Anschluss Ihres iPhones zu kaufen. Die Gadgets sind nicht MFi-zertifiziert, da Sie zu viel Strom verbrauchen.

Ein Reddit-Nutzer weist aus gutem Grund noch einmal darauf hin, dass Sie keine Mini-Ventilatoren an Ihrem iPhone verwenden sollen. So verlockend die Idee ist, kann Sie doch vor allem sowohl den Anschluss zum späteren Aufladen in Mitleidenschaft ziehen, dieses aber auch gänzlich zunichte machen.

Lustiges Gadget mit womöglich ernsten Folgen fürs iPhone

Denn die allermeisten dieser Ventilatoren arbeiten über den Spezifikationen, die Apples Ladesystem vorsieht. Die verwendeten Bauteile (Chips) können Schaden nehmen und Sie am Ende Ihr iPhone gar nicht mehr aufladen können.

Diese Mini-Ventilatoren gibt es für kleines Geld in der elektronischen Buch oder bei Amazon und für noch kleineres Geld bei Steuervermeidungsplattformen wie Gearbest oder Banggood. Dort bekommen Sie für wenige Euro ein Zubehör, dass Sie am Ende des Tages noch teuer zu stehen kommen kann.

Alternative: Ventilator mit Powerbank betreiben

Eine Alternative zu den Ventilatoren fürs Smartphone, die indes trotzdem recht kompakt sind, sind solche Geräte, die Sie mit einem Zusatzakku (Powerbank) betreiben können oder über einen USB-Anschluss und die selbst einen Akku integriert haben.

Auch davon gibt es diverse Geräte, die jeweils einen eigenen Akku enthalten in verschiedenen Farben und Formen. Wenn Sie unbedingt möchten, können Sie sich aber auch einfach einen ausgewachsenen Ventilator ins Büro oder ein anderes Zimmer im Haus stellen. Am effektivsten sind übrigens Deckenventilatoren.

