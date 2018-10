26.10.2018 - 09:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Seit wenigen Jahren ist Apples Sprachassistent Siri fester Bestandteil von macOS. Während iOS-Funktionen wie die Steuerung von HomeKit-Geräten auch langsam auf den Mac kommen, versteckt Apple schon jetzt einige der Features tief in den Einstellungen. Diese ungewöhnlichen Verstecke erschweren natürlich den Umgang mit dem Sprachassistenten. Oder hätten Sie gewusst, dass Sie nicht zwangsläufig mit Siri sprechen müssen, damit Befehle ausgeführt werden?

So spricht Siri nicht mehr mit Ihnen

Bevor Sie Siri nur noch schriftlich um Hilfe bitten, empfehlen wir Ihnen auch die Sprachausgabe zu deaktivieren. Dazu klicken Sie zunächst am oberen Bildschirmrand das Apple-Logo in der Menüleiste an und wählen dann aus dem Menü den Punkt „Systemeinstellungen“ aus. Sie sehen nun eine Übersicht mit vielen Einstellungsmenüs. Klicken Sie jedoch auf „Siri“. In den Siri-Einstellungen klicken Sie nun hinter dem Eintrag „Sprachausgabe“ auf „Aus“. Damit wird Ihnen Siri nur noch in Textform antworten.

So schreiben Sie mit Siri

Auf dem iPhone oder iPad können Sie bereits seit einiger Zeit mit Siri in den Schriftverkehr gehen. Am Mac ist dies allerdings auch möglich, aber Apple versteckt die Einstelllung leider in den unzähligen Menüs. Klicken Sie daher wieder in der Menüleiste auf das Apple-Logo und wählen „Systemeinstellungen“ aus. Anstatt nun intuitiv auf „Siri“ zu klicken, müssen Sie „Bedienungshilfen“ auswählen. In der linken Seitenleiste scrollen Sie nun nach unten und klicken „Siri“ an. Setzen Sie nun einen Haken vor „„Siri schreiben“ aktivieren“, um das Feature einzuschalten. Wenn Sie ab sofort Siri starten, können Sie mit dem Sprachassistenten schreiben.

Beachten Sie jedoch, dass bei der Verwendung eines Headsets auch weiterhin auf eine Spracheingabe gewartet wird.

(Bild: Screenshot)

