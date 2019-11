macOS Catalina: Diese beiden Siri-Tricks kennen Sie sicher noch nicht

„Hey Siri“ funktioniert auch ohne T2-Chip

Mit dem iMac Pro führte Apple den T2-Sicherheitschip ein, der erstmals auch am Mac „Hey Siri“ möglich macht. Mittlerweile ist er in vielen Modellen verbaut, sodass das Feature bereits weit verbreitet ist. Allerdings gibt es auch viele Nutzer, die einen älteren Mac verwenden. Selbst dann muss man nicht auf „Hey Siri“ verzichten, wenn man AirPods besitzt und mit dem Mac gekoppelt hat. In diesem Sonderfall wird eine neue Option freigeschaltet, die auf Ihre Aktivierung wartet.

Öffnen Sie dazu die Systemeinstellungen und rufen den Eintrag „Siri“ auf. Setzen Sie nun einen Haken vor „Bei AirPods auf „Hey Siri“ achten“ und schon können Sie die Funktion nutzen, wenn Sie am Mac Apples kleine Ohrhörer verwenden.

Schreiben anstatt zu sprechen

Am iPhone und iPad können Sie schon längere Zeit Siri Befehle auch per Texteingabe erteilen. Diese Bedienungshilfe steht Ihnen allerdings auch am Mac zur Verfügung und wartet auf ihre Aktivierung. Öffnen Sie dazu die Systemeinstellungen und rufen den Eintrag „Bedienungshilfen“ auf. In der Seitenleiste wählen Sie nun „Siri“ aus. Setzen Sie jetzt einen Haken vor „„Siri schreiben“ aktivieren“. Wenn Sie nun Siri aktivieren, müssen Sie Ihren Befehl schriftlich geben. Verwenden Sie jedoch ein Headset, dann erwartet Siri auch weiterhin einen Sprachbefehl von Ihnen.



