11.12.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Mac Life



AirPort Extreme (Bild: Apple)

Kümmern Sie sich um Ihren Mac. Wir zeigen Ihnen, welche Rolle Netzwerk, Peripherie und schnelle Hilfe spielen, damit er möglichst lange gute Dienste leistet. Dies ist der vierte Teil unserer Ratgeber-Serie „Ihr Mac wie neu“. Wir präsentierten Ihnen bereits grundlegende Hinweise, informierten Sie, welchen Einfluss eine Neuinstallation haben kann und vor allem der Wechsel vom Arbeitsspeicher, oder der Festplattentausch.

Netzwerk: So kommuniziert Ihr Mac mit anderen Macs und dem Internet

Der Beständige: So verbinden Sie verschiedene Generationen. Die ersten Macs der neuen Generation (vorgestellt direkt nach Steve Job’s Rückkehr 1998) hatten zwar Ethernet, aber kein WLAN. Dies hat Apple 1999 mit der Vorstellung von AirPort, einer optionalen Zusatzkarte für das iBook, behoben. Später wurde sie auch in das PowerBook, den eMac, den iMac und den Power Mac integriert.

AirPort-Karte (Bild: Apple)

Wenn Ihr Rechner zwischen 1999 und 2003 (als die AirPort Extreme aufkam) gebaut wurde, benötigen Sie eine originale AirPort-Karte, die Sie mit Glück bei Ebay für unter 15 Euro erstehen können (suchen Sie nach der Teilenummer M7600LL/A). Neuere Versionen von macOS bieten verschiedenste Protokolle, um zwei Macs zu verbinden – darunter SMB, NFS und FTP. Macs mit OS 9 oder älter unterstützen hingegen nur AFP), eine Weiterentwicklung des ursprünglichen AppleTalk-Netzwerkprotokolls. Da dies ab OS X Lion nicht mehr unterstützt wird, müssen Sie neuere Macs mit Hilfe des Terminals dazu bringen. Alle nötigen Befehle finden Sie unter: apple.co/1TPFheM. Anschließend können Sie sich mit einem alten Mac verbinden, indem Sie aftp:// gefolgt von seiner IP-Adresse eingeben. Einen AppleTalk-Server erreichen Sie durch Eingabe von aftp://at/ gefolgt von seinem AppleTalk-Namen.

Der Umsteiger: Daten einfach zwischen Windows und MacOS teilen. Die Vernetzung unter MacOS ist erfrischend einfach. Das Bonjour-Protokoll macht Ihren Mac für andere Macs im lokalen Netzwerk sichtbar, sofern Sie die „Dateifreigabe“ in der Systemeinstellung „Freigaben“ aktiviert haben. Eine Liste aller sichtbaren Rechner in Ihrem Netzwerk sehen Sie in der Seitenleiste des Finder. Werden hier keine angezeigt, fahren Sie mit der Maus über „Freigaben“und klicken Sie auf „Einblenden“. Datenfreigabe (Bild: Screenshot) Um Dateien für andere freizugeben, legen Sie diese in den Ordner „Öffentlich“. Um auf den Bildschirm eines anderen Mac zuzugreifen, drücken Sie [cmd]+[k] oder wählen Sie aus dem „Gehe zu“-Menü den Eintrag „Mit Server verbinden“. Geben Sie hier vnc:// gefolgt von der IP-Adresse oder dem Bonjour-Namen ein (diesen finden Sie unter dem Gerätenamen in den Systemeinstellungen unter „Freigaben“). Um auf das Dateisystem zuzugreifen, tippen Sie smb:// statt vnc://. Beide Verbindungstypen setzen einen gültigen Benutzer und Passwort voraus. Ist die Dateifreigabe auf Ihrem Mac aktiviert, ist er auch von einem PC aus erreichbar. Verbinden Sie beide mit dem selben Netzwerk, öffnen Sie den Windows-Explorer und klicken auf „Netzwerk“ in der Seitenleiste. Genauso ist Ihr PC in der Seitenleiste des Finders auf dem Mac sichtbar.

Der Enthusiast: Kleine Tricks für noch schnelleres Internet. Wenn Sie über die Jahre verschiedenste Netzwerkschnittstellen eingerichtet haben – einschließlich WLAN, Ethernet, FireWire und das mobile Datennetz Ihres iPhone –, wird Ihr Mac unter Umständen ausgebremst, da er all diese durchläuft, bis er die beste Verbindung findet. Durch das Entfernen unbenutzter Schnittstellen und das Festlegen einer sinnvollen Reihenfolge können Sie hier Abhilfe schaffen. Netzwerkeinstellungen (Bild: Screenshot) Klicken Sie in der Systemeinstellung „Netzwerk“auf das Zahnrädchen und wählen Sie „Reihenfolge der Dienste festlegen …“. Verschieben Sie nun Ihren bevorzugten Verbindungstyp nach oben. Installieren Sie die App „Little Snitch“ (bit.ly/1D0eHtQ), um den Datenverkehr Ihres Mac zu überwachen. Blockieren Sie nach und nach alle Apps oder Ports und machen Sie besonders datenintensive Prozesse ausfindig. Achten Sie darauf, stets den schnellsten Verbindungstyp zu nutzen, den Ihr Router unterstützt (alle aktuellen Macs unterstützen 802.11ac). Aktivieren Sie zudem den MAC-Adress-Filter (Media Access Control) auf Ihrem Router, sodass sich nur autorisierte Geräte verbinden können und zufällige Verbindungen blockiert werden. Die MAC-Adresse finden Sie in den „Systeminformationen“ ([alt]+Klick) unter „Netzwerk“ > „WLAN“.

Probleme mit Peripherie-Geräten

So beheben Umsteiger Probleme mit Geräten und gewöhnen sich an die Mac-Umgebung. Wenn Ihre externen Geräte unter Windows 7, 8 oder 10 funktionieren, werden sie auch unter OS X arbeiten und werden automatisch erkannt. Um zu einem USB-Audiogerät zu wechseln, halten Sie [alt] gedrückt, während Sie auf das Lautsprecher-Symbol in der Menüleiste klicken. Wenn das Symbol nicht da ist, rufen Sie es in den Systemeinstellungen „Ton“ > „Ausgabe“ auf und setzen Sie den Haken bei „Lautstärke in der Menüleiste anzeigen“. Klicken Sie auf „Drucker & Scanner“, um ein neues Gerät hinzuzufügen. Schließen Sie das Gerät an und klicken Sie auf das „Plus“. Alle benötigten Treiber und Updates werden automatisch geladen. Bevor Sie eine externe Windows-Festplatte an einem Mac betreiben, sollten Sie ein Backup von dieser auf dem PC anlegen. Formatieren Sie sie dann mit dem Festplattendienstprogramm auf dem Mac – wählen Sie als Format „MacOS Extended (Journaled)“. Kopieren Sie anschließend die Daten über das Netzwerk zurück. Wenn Sie die Festplatte später auch am PC nutzen müssen, wählen Sie bei Größen bis 32 GB als Format „MS-DOS (FAT)“. Für größere Platten nutzen Sie „ExFAT“.

Klicken Sie mit gedrückte [alt]-Taste auf das Lautsprecher-Symbol, um verfügbare Audiogeräte zu sehen. (Bild: Screenshot)

Für eine plattformübergreifende Nutzung müssen Sie für Festplatten ein geeignetes Format wählen. (Bild: Screenshot)

Auf Windows-Tastaturen fehlt die [cmd]-Taste, stattdessen gibt es die Windows-Taste. Sollten Tasten nicht richtig funktionieren, können Sie sie in der Systemeinstellung „Tastatur“ unter „Sondertasten …“ neu zuweisen.

Schnelle Hilfe: Wenn alles andere fehlschlägt, versuchen Sie folgende Tipps

Zugriffsrechte überprüfen : Unter älteren Systemen kann es helfen, die Zugriffsrechte zu reparieren. Öffnen Sie hierzu das Festplattendienstprogramm, wählen das Start-Volume und klicken auf „Zugriffsrechte reparieren“. Seit MacOS El Capitan geschieht dies automatisch.

: Unter älteren Systemen kann es helfen, die Zugriffsrechte zu reparieren. Öffnen Sie hierzu das Festplattendienstprogramm, wählen das Start-Volume und klicken auf „Zugriffsrechte reparieren“. Seit MacOS El Capitan geschieht dies automatisch. Einzelbenutzermodus : Sollte Schritt 1 nicht helfen, starten Sie Ihren Mac neu und halten dabei die Tasten [cmd]+[s] gedrückt, um im Einzelbenutzermodus zu starten.

Geben Sie anschließend in der Kommandozeile den Befehl fsck -fy ein und bestätigen Sie mit [enter]. Ist der Prozess abgeschlossen, starten Sie den Mac mit dem Befehl reboot neu. Es kann notwendig sein, die Prozedur mehrmals zu wiederholen. Verzweifeln Sie also nicht, sollte das Problem zunächst weiterhin auftreten.

: Sollte Schritt 1 nicht helfen, starten Sie Ihren Mac neu und halten dabei die Tasten [cmd]+[s] gedrückt, um im Einzelbenutzermodus zu starten. Geben Sie anschließend in der Kommandozeile den Befehl fsck -fy ein und bestätigen Sie mit [enter]. Ist der Prozess abgeschlossen, starten Sie den Mac mit dem Befehl reboot neu. Es kann notwendig sein, die Prozedur mehrmals zu wiederholen. Verzweifeln Sie also nicht, sollte das Problem zunächst weiterhin auftreten. Apple Support : Apples Online-Support-Seiten (apple.com/de/support/) sind leicht zu verstehen und erstaunlich umfangreich. Außerdem können Sie Benutzerhandbücher vom Macintosh LC 550 (1994) bis zur aktuellen Apple Watch auf der Seite support.apple.com/de_DE/manuals herunterladen.

: Apples Online-Support-Seiten (apple.com/de/support/) sind leicht zu verstehen und erstaunlich umfangreich. Außerdem können Sie Benutzerhandbücher vom Macintosh LC 550 (1994) bis zur aktuellen Apple Watch auf der Seite support.apple.com/de_DE/manuals herunterladen. NVRAM zurücksetzen : Hat Ihr Mac Dinge wie die Bildschirmauflösung, die Lautstärke und so weiter vergessen, starten Sie ihn neu und halten dabei die Tasten [cmd]+[alt]+[p]+[r] gedrückt, bis der Startton zweimal ertönt ist. Dies setzt bestimmte gespeicherte Einstellungen auf die Standardwerte zurück.

: Hat Ihr Mac Dinge wie die Bildschirmauflösung, die Lautstärke und so weiter vergessen, starten Sie ihn neu und halten dabei die Tasten [cmd]+[alt]+[p]+[r] gedrückt, bis der Startton zweimal ertönt ist. Dies setzt bestimmte gespeicherte Einstellungen auf die Standardwerte zurück. Lassen Sie sich helfen : Apples Genius Bars sind von unschätzbarem Wert. Holen Sie sich aber vorab einen Termin –besonders an Wochenenden.

: Apples Genius Bars sind von unschätzbarem Wert. Holen Sie sich aber vorab einen Termin –besonders an Wochenenden. Nutzen Sie die Konsole: Ihr Mac merkt sich zwanghaft alles, was er macht. Sie können die Protokolle mit der Konsole (im Ordner „Dienstprogramme“) einsehen und Berichte für einzelne Apps aus dem Abschnitt „Diagnose- und Auslastungsinformationen“ exportieren. Diese erleichtern es dem Apple-Support, Ihnen bei Ihrem Problem zu helfen.

