Drei praktische Tipps für Mail am iPad: Markieren, Einfügen und mehr ...

Mehrfarbiges Markieren

Lange war das farbige Markieren ausschließlich der Mail-App am Mac vorbehalten. iPhone- und iPad konnten bislang wichtige E-Mails nur in Orange markieren. Dies sorgte zwar für Übersicht, aber beim Verwalten unterschiedlicher Benutzerkonten war der Vorteil schnell wieder dahin.

Die neuen Betriebssysteme machen es besser und erlauben Ihnen eine umfangreiche Farbauswahl, sodass Sie beispielsweise Markierungen von privaten und geschäftlichen E-Mails unterscheiden können. Dabei werden sämtliche Markierungen auch über alle Ihre Apple-Geräte hinweg synchronisiert. Wählen Sie dazu die E-Mail auf und tippen Sie auf den „Antwort“-Button. Tippen Sie nun auf „Markieren“ und wählen Sie eine beliebige Farbe aus.

Anhänge schneller einfügen

Bislang war das Einfügen von Fotos, Dateien und anderen Anhängen sehr umständlich. Noch immer können Sie mit einem zweimaligen Antippen des Textfelds ein Kontextmenü mit den Interaktionen aufrufen, aber mit iPadOS geht es auch einfacher: Ein einfacher Tipp in das Textfeld reicht, um oberhalb der Bildschirmtastatur rechts verschiedene Optionen einzublenden. Mit diesen können Sie Fotos, Videos sowie Dateien einfügen und sogar Dokumente einscannen.

Mehrfachauswahl

In vielen Apps ist eine praktische neue Geste verfügbar: Ohne großen Aufwand können Sie in iPadOS gleich mehrere Dateien, E-Mails und Ordner auswählen. In der Mail-App sparen Sie auf diese Weise den Umweg über den „Bearbeiten“-Button. Tippen Sie einfach mit zwei Finger auf eine beliebige E-Mail in Ihrem Posteingang und wischen Sie nach oben oder nach unten. Durch das Streichen wählen Sie automatisch weitere Nachrichten aus.

Mehr zu diesen Themen: