Hörbücher am Handgelenk mit der Apple Watch

Eine der schönsten Neuerungen von watchOS 6 ist sicherlich die nun auch auf der Apple Watch verfügbare Bücher-App. Natürlich finden sich dort keine E-Books, schließlich wäre es recht umständlich, einen Wälzer wie „Krieg und Frieden“ am Handgelenk zu lesen. Stattdessen versammelt Apple Hörbücher, die in Verbindung mit Bluetooth-Kopfhörern oder -Lautsprechern ganz ohne ein gekoppeltes iPhone hörbar sind.

Doch Apple wäre nicht Apple, würde es dabei nicht ein paar Besonderheiten geben. So lädt die Apple Watch zum Beispiel nur die kommenden fünf Stunden eines Hörbuchs in den eigenen Speicher – an sich eine gute Sache, denn sonst würde dieser relativ schnell voll sein, schließlich ist die Apple Watch mit 8 bis 32 GB kein Speicherwunder. Der Download auf die Smartwatch startet außerdem nur dann, wenn die Uhr an der Stromversorgung angeschlossen ist. Da die Apple Watch aber häufig jede Nacht ans Ladekabel kommt, ist automatisch für Nachschub gesorgt.



Um Hörbücher anzuhören, öffnen Sie die Bücher-App auf der Apple Watch, um dann aus den verfügbaren Bluetooth-Geräten das gewünschte auszuwählen. AirPlay beherrscht die Smartwatch von Apple indes nicht. Und auch Hörbücher, die Bestandteil eines Apple-Music-Abos sind, finden Sie nicht in der Bücher-App auf der Apple Watch. Dort tauchen nur Hörbücher auf, die Sie direkt in der App gekauft haben.

Wie genau einzelne Hörbücher ihren Weg vom iPhone auf die Apple Watch finden, zeigen wir Ihnen in neun einfachen Workshopschritten auf der kommenden Seite. Viel Spaß mit Ihren Schmökern am Handgelenk!

Es dauert: 30 Minuten Sie lernen: Wie Sie Hörbücher auf der Apple Watch genießen

Sie benötigen: Apple Watch mit watchOS 6 und ein gekoppeltes iPhone

Workshop: So übertragen Sie Hörbücher auf Ihre Apple Watch