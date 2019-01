Vorsicht: Als Flash-Installer getarnte Malware am Mac noch immer ein Thema. Apple hat Adobes Flash am iPhone (und iPad) nie unterstützt. Das System hat aber auch deswegen irgendwann seinen Zenit überschritten, weil es hochgradig anfällig für Hacker war und ist, und aber Computernutzer viel zu oft nicht regelmäßig die erforderlichen Updates einspielten. Ausgelöst von einer Diskussion in Apples Support-Foren wollen wir Sie aber einmal mehr dafür sensibilisieren, sich auch am Mac nicht auf etwaige Update-Meldungen einzulassen, die nur dazu da sind, Sie in eine Falle zu locken.