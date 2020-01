So erlauben Sie einzelnen Kontakten eine Notfallumgehung des „Nicht stören“-Modus

Egal, ob in Meetings oder in der Nacht - der „Nicht stören“-Modus schirmt Sie vor unerwünschten Anrufen, App-Benachrichtigungen und natürlich Nachrichten ab. Doch was ist, wenn Sie einen wichtigen Anruf erwarten oder für einzelne Kontakte erreichbar sein wollen? In iOS 11 ist dies kein Problem und wir verraten Ihnen, was Sie machen müssen.

So richten Sie die Notfallumgehung im „Nicht stören“-Modus für einzelne Kontakte ein

Nehmen Sie zunächst Ihr iPhone zur Hand und öffnen Sie dann die Telefon-App. Tippen Sie danach auf den Reiter „Kontakte“ und wählen nun einen beliebigen Kontakt aus. Oben rechts tippen Sie anschließend auf den Eintrag „Bearbeiten“ Jetzt wählen Sie die Option „Klingelton“ aus.

Gleich oben sehen Sie den Punkt „Notfallumgehung“. Schieben Sie den Regler daneben nach rechts, damit dieser Kontakt Sie auch bei eingeschaltetem „Nicht stören“ erreichen kann. Tippen Sie nun auf „Fertig“ und anschließend ein weiteres Mal auf „Fertig“. Sie können die Notfallumgehung auch für weitere Kontakte festlegen. Wiederholen Sie dazu einfach die einzelnen Schritte.