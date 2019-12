Dateien-App: So fügen Sie neue Cloudspeicher hinzu und verbinden sich mit Dateiservern

Cloudspeicher zur Dateien-App hinzufügen

Neben iCloud lassen sich auch andere Cloud-Speicherdienste in die Dateien-App integrieren, sodass alle Daten an einem Ort zu finden sind. Jedoch können Sie neue Dienste nicht einfach hinzufügen, sondern müssen zunächst die zugehörige App herunterladen und sich mindestens einmalig anmelden. Danach tippen Sie in der Dateien-App auf den Reiter „Durchsuchen“. Wählen Sie nun „Weitere Orte“ aus und fügen Sie den Dienst hinzu.

Mit Dateiserver verbinden

Zusätzlich zu externen Speichern können Sie auch auf Dateiserver zugreifen. Öffnen Sie dazu die Dateien-App und tippen im Reiter „Durchsuchen“ auf das Symbol mit den drei Punkten. Wählen Sie „Mit Server verbinden“ aus. Geben Sie nun den Namen des lokalen Hosts oder die Netzwerkadresse ein und tippen Sie auf „Verbinden“. Wählen Sie noch aus, ob Sie sich als Gast oder Benutzer anmelden möchten. Für letzteres benötigen Zugangsdaten.