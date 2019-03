29.03.2019 - 12:54 Uhr Geschrieben von Christian Steiner



29.03.2019 - 12:54 Uhr Geschrieben von Christian Steiner

Apples Einstieg in den Serien- und Filmemarkt mit Apple TV+ steht im Herbst bevor. Damit wird das Unternehmen erstmals zur Konkurrenz von Streaming-Diensten wie Netflix und Amazon Prime. Dabei sind es vor allem die Inhalte, die zählen werden. Wir haben uns einmal überlegt, mit welchen Filmen und Serien Apple den neuen Dienst starten könnte, um ein möglichst großes Publikum zu erreichen. Herausgekommen sind 11 nicht ganz ernst gemeinte Vorschläge…

Bald schon steht mit Apple TV+ Apples Start in den Streaming-Markt bevor. Dabei wird das Unternehmen erstmals selbst zum Produzenten von Filmen und Serien. Anders als bei den bisherigen Versuchen in Form von „Planet of the Apps„ und „Carpool Karaoke“ soll es dann nicht nur auf Apple Music was zum Gucken geben. Ein großer Schritt für das Unternehmen, das bisher nur als Hard- und Software-Konzern aufgetreten ist. Bald schon wird Apple dann auch ein Produzent von Inhalten sein.

Dabei will Apple gleich klotzen und nicht kleckern. Mit einem Budget von einer Milliarde US-Dollar arbeitet Apple bereits fleißig an eigenen Serien. Große Hollywood-Namen stehen ebenfalls auf der Liste. US-Talkshow-Königin Oprah Winfrey entwickelt neue Shows für Apple, Kindershows von den Köpfen der Sesamstraße sind geplant und Hollywood-Stars wie Jennifer Aniston sind unter Vertag. Dennoch sind vor dem offiziellen Start immer noch einige Frage offen. Grund genug also, um einmal kreativ und mit Augenzwinken eigene Überlegungen anzustellen.

Auch wenn unsere Vorschläge sehr wahrscheinlich nicht auf Apples eigener To-Do-Liste stehen, so wollen wir doch zumindest einmal träumen dürfen. Von Knight-Rider-Reboots mit selbstfahrenden Apple-Autos und Michael Knight mitsamt Apple Watch. Oder von Cop-Komödien mit Dwayne „The Rock“ Johnson und seinem KI-Partner Siri. Oder von Mission-Impossible-Fortsetzungen mit Tim Cook an der Spitze der Geheimagentenorganisation…

