Standardmäßig verpasst iOS Ihrem iPhone oder iPad eine allgemeingültige Bezeichnung wie „iPhone“ oder „iPhone von ...“. Nutzt man jedoch mehrere Geräte beispielsweise ein iPhone für die Arbeit und eines für Privat, dann kann es etwa bei der Bluetooth-Auswahl im Auto oder beim Aufsetzen eines Personal Hotspots schnell zu Verwechslungen kommen. Damit Sie die Geräte besser unterscheiden können, lohnt es sich daher diese mit Individualnamen zu versehen.

Angenommen Sie haben ein iPhone von Ihrer Firma erhalten. Daneben nutzen Sie aber auch Privat ein iPhone. Sie haben nun beide Geräte mit Ihrem Navigationssystem verbunden. Allerdings ist darüber nicht ersichtlich, welches iPhone nun aktuell verbunden ist. Dies können Sie jedoch mit wenigen Schritten ändern, indem Sie jedem iPhone oder auch iPad einen eigenen Namen geben. Dies kann im einfachsten Fall eine Gerätebezeichnung wie „iPhone XR“ oder „iPad mini 2“ sein und auch Zusätze wie Ihren Namen oder „Arbeit“ beinhalten.

So ändern Sie den Anzeigenamen bei iPhone oder iPad

Nahezu jedes Apple-Gerät können Sie mit einem eigenem Namen versehen. Wie so oft, versteckt sich diese Möglichkeit in den zahlreichen Menüs der Einstellungs-App. Öffnen Sie diese und rufen Sie dann „Allgemein“ auf. Tippen Sie anschließend auf den Eintrag „Info“. Gleich oben wird der Name eingeblendet. Tippen Sie darauf und geben Sie dann Ihren Wunschnamen ein. Sobald Sie fertig sind, kehren Sie über „< Info“ zurück.

Zusatztipp: Ihren AirPods können Sie ebenfalls einen anderen Namen verpassen. Öffnen Sie dazu die Einstellungen und rufen Sie das Bluetooth-Menü auf. Stellen Sie sicher, dass die AirPods mit Ihrem iOS-Gerät verbunden sind und tippen Sie auf das „i“ hinter den AirPods. Direkt an erster Stelle können Sie nun den Namen nach Belieben ändern.

