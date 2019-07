03.07.2019 - 18:59 Uhr Geschrieben von Christian Steiner



Augmented Reality ist für Apple schon länger das nächste große Ding. Anders als bei Virtual Reality tauchen Sie dabei aber nicht mit klobigen Brillen in virtuelle Spielwelten ab. Stattdessen kommt das Spiel ohne Hilfsmittel näher zu Ihnen. Mit der iPhone-Kamera und einer Menge Rechenpower bringt Ihr Smartphone Spielewelten direkt in Ihre Umgebung. Das kann auf dem Schreibtisch, dem Fußboden oder draußen in der Umwelt sein. Mit den richtigen Games macht das alles sogar großen Spaß!

Apple betont Jahr um Jahr die Augemented-Reality-Möglichkeiten des iPhones. Auf jeder WWDC Keynote im Sommer zeigt Apple nicht nur ein neues Betriebssystem für das iPhone, sondern auch die neuen AR-Fähigkeiten der Geräte. Jedes Mal mit einem Spieleentwickler. Zuletzt war das Entwicklungsstudio von Minecraft auf der Bühne. Dabei zeigen diese Präsentationen stets aufwendige Spielwelten, rein virtuell und auf dem heimischen Wohnzimmertisch projiziert. Doch wie sieht es dazu aktuell im App Store aus? Welche Spiele gibt es mit AR-Funktionen? Was sind die besten AR-Games auf dem iPhone? Wir zeigen Ihnen unsere Favoriten.

Die Bandbreite ist dabei besonders groß. Vom Kult-Klassiker Pokémon Go über kleine Experimente wie Lego AR Playgrounds ist alles dabei. Knobelfreunde finden zum Beispiel Spaß an Conduct AR! oder Euclidean Skies. Wer hingegen kurzweiligen Spielspaß sucht schaut sich StackAR oder Smash Tanks an. Virtuelle Haustiere haben auch den Sprung in die Augmented-Reality-Welten des iPhones geschafft, wie zum Beispiel AR Dragon beweist. Die Titel zeigen bereits alle eine solide Grundlage für AR-Games auf dem iPhone. Manche zeigen dabei aber bereits weiteres Potenzial für die Zukunft. Zum Beispiel für die Weiterentwicklung und Vermischung von Brettspielen mit iPhone-Games. Hoffentlich bleibt Apple auch die nächsten Jahre an diesem Thema dran und verbessert sowohl Hardware als auch Software. In Sachen AR-Games ist nämlich noch lange nicht das letzte Wort gesprochen.

