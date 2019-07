08.07.2019 - 22:51 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Apple hat die zweite öffentliche Betaversion seiner mobilen Betriebssysteme iOS 13 und iPadOS freigegeben. Zudem wurde die dritte Entwicklerbeta noch einmal mit einer etwas höheren Buildnummer veröffentlicht.

Apple hat die Entwicklung von iOS aufgeteilt und für das iPhone und das iPad unterschiedliche Betriebssystemversionen entwickelt. Beim iPad heißt das Betriebssystem mittlerweile iPad OS. Nun ist die zweite öffentliche Beta freigeben worden und steht zum Download bereit. Darüber hinaus hat Apple eine neue dritte Entwickler-Beta veröffentlicht - erstmals auch für das iPhone 7 und das 7 Plus. Der neue Build (17A5522g) ist aber für alle Geräte erschienen.

Mit der „Aufmerksamkeitskorrektur“ werden die bei Facetime oft leicht gesenkten Augen des Nutzers künstlich so manipuliert, dass sie das Gegenüber ansehen. Die Funktion ist aber nur bei den iPhone-Modellen XS, XS Max und XR aktiv.

Folgende weitere Änderungen sind in der Beta 2 gegenüber der Beta 1 neu zu finden:

In der Split-View-Sicht wird angezeigt, welche App gerade Texteingaben erlaubt.

Dazu kommen neu gestaltete Tasten auf der Bildschirmtastatur

Die Home-App hat eine neue Animation beim Drücken von Kacheln erhalten.

Eine geänderte Erläuterung für den Kopfhörer-Audiopegel in den Einstellungen

Zudem werden ganzseitige Screenshots nun auch außerhalb von Safari unterstützt.

Für den künftigen Abodienst Apple Arcade gibt es ein neues Werbebildchen

Herausragendes Feature beider Versionen von iOS 13 ist der systemweite Darkmode, der auch auf Apps Auswirkungen haben kann. Außerdem wurde die Foto-App überarbeitet und mit mehr künstlicher Intelligenz ausgerüstet, die Rückblicke und ähnliches erzeugt, die chronologisch sortiert sind. Auch die Bildbearbeitung wurde etwas intuitiver. Bei der Videobearbeitung sind viele Funktionen, die vormals nur für Standbilder gedacht waren, auch im Bewegtbildbereich angekommen.

So melden Sie sich am Beta Software-Programm an

Öffnen Sie dazu die Seite des Apple Beta Software-Programms in Ihrem Browser und klicken auf "Anmelden", um sich mit Ihrer Apple-ID anzumelden. Grundsätzlich sind Sie schon mit der Anmeldung ein Teilnehmer und erhalten eine umfassende Erklärung der Grundlagen.

Um die Beta auf Ihrem Gerät installieren zu können, nehmen Sie nun Ihr kompatibles iOS-Gerät zur Hand und öffnen in Safari die Seite „beta.apple.com/profile“, um sich das Konfigurationsprofil herunterzuladen und zu installieren. Melden Sie sich zunächst wieder mit Ihrer Apple-ID an und tippen dann auf den blauen Button „Profil laden“. Sie werden nach dem Download in die Einstellungen weitergeleitet. Tippen Sie dort oben rechts auf „installieren“ und geben Sie Ihren Entsperrcode, bevor Sie dann der Anleitung weiter folgen. Ihr iOS-Gerät muss nun neugestartet werden.

