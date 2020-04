Zoom 5: Warum du unbedingt auf die neue Version updaten musst

Ein großer Gewinner der Corona-Pandemie ist sicherlich Zoom. Die Software für Videokonferenzen erreichte innerhalb kürzester Zeit große Beliebtheit und sicherte sich Spitzenplätze in den App Store. Allerdings kamen mit dem schnellen Erfolg auch Mängel ans Licht, die sich in Sicherheitslücken niederschlugen. Dazu gehörte die Datenübertragung an Facebook, die falsch beworbene Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, unerlaubter Zugriff sowie eine allgemein schlechte Verschlüsselung. Man sollte daher unbedingt auf Zoom 5.0 aktualisieren, um diese Probleme in den Griff zu bekommen und die Sicherheitslücken zu schließen.

Das ist neu in Zoom 5.0

Mit der neuen Version führen die Entwickler eine AES-256-Bit-Verschlüsselung ein und wird ein Symbol beinhalten, das die Verschlüsselung anzeigt. Außerdem wird es möglich, Nutzer zu melden. Zusätzlich können Gastgeber verhindern, dass sich Nutzer umbenennen oder den Bildschirm teilen, obwohl dies nicht gewünscht ist. Daneben sind Passwörter für die digitalen Meetingräume nun standardmäßig aktiviert, um für Sicherheit zu sorgen.

Die Entwickler legten zudem Hand an den Warteräumen an, die nun ebenfalls aktiviert sind, um Nutzer vor dem Meeting aufzufangen. Weiter verbesserte man das Dashboard und machte es deutlich benutzerfreundlicher.

