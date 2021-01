WhatsApp auf dem Desktop: So soll dich Apples Face ID vor Stalkern schützen

Dein WhatsApp mit dem Browser respektive der Desktop-App zu verbinden soll in Zukunft sicherer werden. Denn die biometrische Authentifizierung durch dein Gesicht oder Fingerabdruck soll bald in den Messenger integriert werden. Sofern du die biometrische Authentifizierung auf deinem Handy aktiviert hast, musst du WhatsApp zunächst mithilfe dieser entsperren, ehe du deinen Account mit einem Browser deiner Wahl verknüpfen kannst.

Damit soll laut WhatsApp gesichert sein, dass du allein, auch wenn dein Handy in den Besitz jemand anderes gekommen ist, dein WhatsApp mit einem Browser verbinden kannst. Diese Zusatzsicherung verhindert, dass andere Personen Zugriff auf deinen WhatsApp-Account erhalten, ihn mit einem Browser verknüpfen und von da an mitlesen können, was du sendest oder empfängst.

Diese neue Funktion wird per Voreinstellung auf jedem iPhone verfügbar sein, auf dem iOS 14 läuft und Face ID oder Touch ID aktiviert ist. Das Gleiche gilt auch auf jedem Android-Gerät, das biometrische Authentifizierungsmethoden verwendet. Du kannst dieses Feature nur ausstellen, indem du die biometrische Authentifizierung auf deinem Gerät vollständig deaktivierst. Bei Deaktivierung (oder falls du ein Handy ohne die oben genannten Funktionen verwendest) bleibt die Verknüpfung von WhatsApp und Browser wie bisher: über einen QR-Code.

Kennt WhatsApp damit mein Gesicht?

Wichtig ist dabei anzumerken: WhatsApp erhält keinen Zugriff auf deine Gesichtsscans oder deinen Fingerabdruck. WhatsApp erhält mit dem Update nur die gleiche integrierte Schnittstelle wie jede andere App auch, die auf Face ID oder Fingerabdruck zugreifen kann, um durch sie durch die Sicherheitsbarrieren deines Geräts zu kommen. Schließlich weiß deine Bank auch nichts über deinen Fingerabdruck, nur weil du damit deine Banking-App entsperrst.

Laut WhatsApp soll das Update mit der neuen Funktion innerhalb der nächsten Wochen verfügbar sein.

