WhatsApp: Neues Update bringt dir eine bessere Speicherverwaltung

In den vergangenen Jahren hat Apple viel dafür getan, um Speicherplatz einzusparen. Ein neues Dateisystem sowie neue Dateiformate für Fotos und Videos haben den Speicherhunger der Geräte schon deutlich reduziert, ohne dass man an Qualität einbüßen musste. Daneben hat Apple stückweise den integrierten Speicher für zahlreiche Basismodelle verdoppelt. Dennoch kommt man immer wieder in den Speichermangel. Oft sind es Apps wie WhatsApp, die große Mengen benötigen.

WhatsApp: Entwickler wollen beim Entrümpeln helfen

Besonders in Gruppen werden oft Bilder, Videos und Dokumente verschickt und viele Nachrichten geteilt. Damit steigt natürlich auch der Speicherbedarf. Im Rahmen einer neuen Version möchte man dies in Kürze ändern.

Dazu will man das Menü „Einstellungen > Daten- und Speichernutzung“ grundlegend überarbeiten und führt den Eintrag „Speicher verwalten“ ein. Dort soll man zukünftig einen umfangreichen Überblick über den verwendeten Speicher erhalten, um zu sehen, wie viel man eigentlich für WhatsApp verbraucht. Darunter sieht man dann zunächst Dateien, die größer als 5 MB sind und wie viel Speicherplatz sie belegen. Als zusätzlich Kategorie bietet man auch „Häufig weitergeleitet“ an, um auch solche „Datenfresser“ schneller zu erkennen.

Dies ist besonders auf Geräten mit kleinen Speicheroptionen hilfreich und soll das digitale Aufräumen erleichtern. Allerdings muss man sich noch etwas gedulden, da die Facebook-Tochter das Update bislang nur für Betatester der iOS- und Android-Versionen freigab und weitreichende Veröffentlichung erst noch aussteht. Diese wird in den kommenden Wochen erwartet und die Entwickler geben mit einem neuen Video schon einen ersten Einblick.

Was haltet ihr von der neuen Funktion? Werdet ihr sie zum Aufräumen nutzen oder achtet ihr ohnehin schon immer auf euren Speicher? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.