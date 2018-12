06.12.2018 - 17:55 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



06.12.2018 - 17:55 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Im September stellte Apple nicht nur die drei neuen iPhone-Modelle vor, sondern auch eine überarbeitete Version der Appe Watch. Mit der Series 4 bringt man das Display nun näher an die Ränder und versprach auch mehr Gesundheitsfunktionen. Dazu veränderte das Unternehmen sowohl die Sensoren an der Geräteunterseite als auch die Digital Crown. Dadurch wird die Watch unter anderem zum Elektrokardiogramm. Das Update hierfür erscheint heute.

In den letzten Jahren kündigte Apple früh neue Funktionen an und lieferte sie später nach. Nicht nur Gruppen-FaceTime verschob sich in diesem Jahr, sondern auch das EKG-Feature. Doch nun ist es soweit und durch neue Technologien soll die Apple Watch Series 4 damit „zum ersten Produkt für Konsumenten werden, das ein Elektrokardiogramm am Handgelenk beherbergt“. Dies wurde in den USA sogar von der zuständigen Gesundheitsbehörde FDA bestätigt. Auch wenn die Apple Watch Series 4 grundsätzlich dazu in der Lage ist, fehlt bisher noch eine kleine Sache: Das Update auf watchOS 5.1.2. Dieses soll noch heute erscheinen und neben der EKG-App auch ein weiteres interessantes Feature mitbringen.

Lesetipp Nach dieser Funktion sehnen sich iPad-Nutzer: Multi-User-Unterstützung Apple kümmert sich bereits stark um die Privatsphäre seiner Nutzer. Doch bei einigen Geräten, wie beispielsweise dem HomePod, vernachlässigt... mehr

Apple Watch: Mehr als nur ein Pulsmesser

Während die Apple Watch schon jetzt in verschiedenen Abständen Ihren Puls überprüft und Sie gegebenfalls über Unregelmäßigkeiten, wie eine zu hohe oder zu niedrige Herzfrequenz, informiert, kann die Apple Watch bald auch Herzrhythmusstörungen, wie Vorhofflimmern, erkennen und Sie darüber benachrichtigen, sodass Sie schnellstmöglich einen Arzt aufsuchen können. Dazu kommt es allerdings nur, wenn die smarte Uhr innerhalb von mindestens 65 Minuten bei fünf Messungen Unregelmäßigkeiten feststellt. Apple sagt dabei deutlich, dass die Apple Watch Series 4 zwar in der Lage ist verschiedene Vitalzeichen zu erkennen, aber eine echte Untersuchung dadurch nicht ersetzt werden kann und soll.

Das EKG funktioniert dabei denkbar einfach: Sie öffnen die neue EKG-App und halten Ihren Finger für 30 Sekunden auf die Digital Crown. Sollte ein Problem vorliegen, werden Sie umgehend informiert. Die Daten werden dann an Health-App übermittelt, wo sie sicher verwahrt werden und jederzeit wieder aufgerufen sind.

Während die EKG-App nur für die Apple Watch Series 4 angeboten wird, werden die neuen Benachrichtigungen auch auf älteren Geräten (ab Apple Watch Series 1) verfügbar sein, wenn watchOS 5.1.2 heute erscheint. Allerdings sind beide neuen Funktionen vorerst nur in den USA, Puerto Rico, Guam sowie auf den Amerikanischen Jungferninseln verfügbar. Über den „Regionen-Trick“ können die Features jedoch auch in weiteren Ländern aktiviert werden.

Anzeige