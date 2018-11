29.11.2018 - 09:37 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Seit jeher positioniert Apple die Apple Watch als Fitness- und Gesundheitstracker. Besonders die Funktion als Gesundheitsüberwacher nimmt die neue Apple Watch Series 4 ernster als der Vorgänger. Neben einer Sturzerkennung fügt Apple auch ein EKG-Feature hinzu. Während dieses zunächst nur in den USA verfügbar sein wird, soll die Funktion in watchOS 5.1.2 eine eigene App erhalten. Dies wollen die Kollegen von MacRumors von einem Apple-Mitarbeiter erfahren haben.

Für die Apple Watch Series 4 verändert Apple einiges an der Hardware, um die neuen Gesundheitsfunktionen zu ermöglichen. Damit die Watch beispielsweise als Elektrokardiogramm funktioniert, überarbeitete man die Sensoren an der Unterseite sowie die Digital Crown. Mit watchOS 5.1.2 soll es dann eine eigene App für das EKG geben, die unter anderem verschiedene Arten der Herzrhythmusstörungen erkennen kann. Dazu gehört etwa auch das Vorhofflimmern. Natürlich werden die Daten nicht direkt in der neuen App gesichert, sondern wandern wie alle anderen Gesundheits- und Fitnessdaten in die Health-App. Dort bleiben sie abrufbar und können sogar verschickt werden.

Die Funktionsweise ist dabei denkbar einfach. Sie öffnen die App und legen dann einen Finger auf die Digital Crown. Nun liest die Apple Watch für 30 Sekunden Ihre Werte aus und gibt Ihnen daraufhin, wenn notwendig, eine Warnung über Unregelmäßigkeiten aus.

Während die Anwendung vorerst nur in den USA veröffentlicht wird, kann Sie übrigens auch in Deutschland genutzt werden. Hier reicht es, wenn über die Watch-App in „Meine Uhr > Allgemein > Sprache & Region“ die Region auf „Vereinigte Staaten“ umgestellt wird.

Wie aus dem Bericht der Website hervorgeht, sollen die erhaltenen Trainingsdokumente für Store-Mitarbeiter auf einen wichtigen Umstand hinweisen. Laut diesen ist die Apple Watch Series 4 kein Ersatz für ein richtiges Diagnosegerät und sollte auch nicht als alleiniges Überwachungsgerät verwendet werden.

