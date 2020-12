Ist das iPhone nicht so wasserfest wie Apple behauptet?

Seit dem iPhone 7 bewirbt Apple alle neue iPhone-Modelle mit einer IP-Zertifizierung. Oft handelt sich dabei um IP68, die laut Hersteller in der neuesten Geräte-Generation eine Wassertiefe von bis zu sechs Meter für 30 Minuten erlaubt. Dies klingt beeindruckend und ist wohl eine Untertreibung, nachdem Smartphones bereits Tage in größeren Tiefen unbeschadet verbracht haben. Dennoch musste sich Apple wegen irreführenden und unfairen Behauptungen bezüglich der Wasserdichtigkeit der neueren iPhones in Italien vor Gericht beweisen.

iPhone nur unter Idealbedingungen wasserdicht?

Apple muss nun eine Strafe in Höhe von zehn Millionen Euro zahlen, nachdem sich die italienische Wettbewerbsbehörde L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) eingeschaltet hatte (via SettleBit). Laut den Anschuldigungen machte Apple nämlich keine Angabe zu den genauen Umständen der Wasserdichtigkeit der Geräte, die laut den Vertretern nur unter Laborbedingungen zu erreichen sind und nicht unter realen Bedingungen erreichbar sind, da unter anderem ein beruhigtes und reines Wasser nötig seien, um die Angaben zu erreichen. Zahlreiche Tests bewiesen jedoch schon das Gegenteil.

Bezüglich der Irreführung soll das Unternehmen außerdem mit der Wasserresistenz werben, aber schließt Schäden durch Flüssigkeiten bei der Garantie aus. Aus diesem Grund soll auch die Werbung nicht zulässig sein.

Allerdings geriet Apple nicht zum ersten Mal mit den italienischen Behörden aneinander. Schon 2018 ermittelte man gegen Apple, weil man mittels Softwareupdates ältere iPhone-Modelle wegen der Batterien verlangsamte. Dies sei damals als geplanter Verschleiß aufgefallen, sodass Apple schon einmal 10 Millionen Euro zahlen musste.

Was haltet ihr von den Anschuldigungen? Sind sie gerechtfertigt oder sprechen die zahlreichen Gegenbeispiele aus den sozialen Medien gegen die Vorwürfe? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.