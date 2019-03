15.03.2019 - 12:17 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Vor einigen Jahren führte Apple den iCloud-Schlüsselbund ein und verwahrte dort Passwörter. Später ging man dazu über, dass die Funktion bei Registrierungen auch neue Passwörter vorschlagen kann. Diese sind zufällig generiert und gelten auch als sehr sicher. Allerdings gibt es damit ein kleines Problem, das einigen Nutzern übel aufstößt. Der automatische Passwort-Vorschlag wird auf manchen Websites falsch eingesetzt und hat auch bei mehreren Logins auf einer Website Probleme.

In den letzten Jahren integrierte Apple einen Passwort-Manager tief in iOS und macOS. Neben der Speicherung von Logindaten werden auch beim Erstellen neuer Accounts Passwörter vorgeschlagen. Jedoch birgt dies einige größere und kleinere Probleme. Nutzer berichten beispielsweise über Fehler, wenn mehrere Accounts für eine Website gesichert werden sollen. Daneben kommt es auch an und zu vor, dass Passwortvorschläge in Loginfelder gesetzt werden. In anderen Fällen wurden die Passwörter scheinbar nicht korrekt gespeichert, sodass nur ein Zurücksetzen Abhilfe schafft.

Da die Funktionen entweder aktiviert oder deaktiviert ist, gibt es für einige der Probleme keine Zwischenlösung. Beispielsweise kann der Passwortgenerator nur in dafür vorgesehenen Feldern eingesetzt werden, wobei je nach Website das Passwortfeld immer nicht richtig erkannt wird.

Apple hat bisher die Freigabe für das automatische Ausfüllen mit Touch ID und Face ID deutlich verbessert, aber die Funktion selbst benötigt jedoch noch Feinschliff, um einige der unnötigen Fehler zu beheben. Vielleicht sehen wir mit iOS 13 einen weiteren Schritt in die richtige Richtung.

Welche Erfahrungen haben Sie mit Apples Passwort-Vorschlägen gemacht? Oder nutzen Sie stattdessen lieber einen Drittanbieter für die Passwortverwaltung?

So können Sie das automatische Auffüllen von Passwörter deaktivieren

Das automatische Ausfüllen von Passwörter lässt sich mit wenigen Handgriffen vollständig deaktivieren. Öffnen Sie dazu die Einstellungs-App und rufen die Option „Passwörter & Accounts“ auf. Der zweite Eintrag lautet „Automatisch Ausfüllen“. Ziehen Sie den Schieberegler daneben nach links und schon ist das automatische Ausfüllen abgeschaltet.

