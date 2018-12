27.12.2018 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



27.12.2018 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Das Wall Street Journal berichtet, wie Apple neun Milliarden Dollar durch eine einzige Fehlinvestition verloren hat - nämlich in sich selbst. Apple hatte nach der Steuerreform 2017 von Trump eigene Aktien zu Spitzenpreisen zurückgekauft. Diese erwiesen sich als viel teuer.

Obwohl Apple-Aktien wieder steigen, musste die Apple-Aktie in den letzten Wochen massive Verluste hinnehmen. Das betrifft Apple nicht allein - der gesamte Markt ist rückläufig.

Im vielbeachteten Artikel des Wall Street Journals (Bezahlschranke) heißt es weiter, dass Apple nicht das einzige Unternehmen war, das seine Aktien zu Höchstständen zurückkaufte, doch der Wertverlust insgesamt ist enorm:

Apple kaufte in der ersten Jahreshälfte 2018 Aktien im Wert von fast 63 Milliarden US-Dollar zurück. Nun sind sie rund 54 Milliarden US-Dollar wert. Apple kaufte seine Aktien zu einem Stückpreis von bis zu 222 US-Dollar.

Das Wall Street Journal schreibt:

"Als der Markt anzog, kauften die Unternehmen in rasantem Tempo Aktien zurück, was durch die Steuerersparnisse begünstigt wurde, die sie durch die Verabschiedung des Tax Cuts and Jobs Act im Dezember 2017 erzielten." Das Gesetz machte es Unternehmen wie Apple leichter, ausländische Gewinne in die USA zu verlagern.

Als Apple um Stellungnahme gebeten wurde, weigerte sich das Unternehmen, Auskunft zu erteilen. Das sorgte beim Wall Street Journal für einen hämische aber wahren Hinweis: Luca Maestri, der Finanzvorstand von Apple, bezeichnete den Rückkauf im Mai 2018 als "besonders durchdacht und flexibel". Diese Äußerung würde er wohl heute nicht mehr wiederholen. Letztlich gibt es durch Apples Fehler Gewinner und Verlierer - denn irgendjemand hat das Geld für die Aktien ja auch erhalten.

