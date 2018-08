02.08.2018 - 17:21 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



02.08.2018 - 17:21 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius

Apple App „Aktienkurse“ zeigt neue Rekorde (Bild: smartmockups)

Apple gewinnt das Rennen um einen Börsenwert über einer Billionen-US-Dollar. Zugleich ist die Apple-Aktie erstmals mehr als 205 US-Dollar wert. Vor einer Woche sah es noch so aus, als ob Amazon das Rennen machen würde, doch mit überraschend guten Quartalszahlen ausgestattet nahm Apple seit Dienstag Kurs auf eine Marktkapitalisierung oberhalb von einer Billionen US-Dollar. Das ist eine Eins mit zwölf Nullen.

10 hoch 12. Das ist eine Billionen. Im US-Sprachgebrauch ist die Bezeichnung „Trillion“ gebräuchlich. Konkret ist Apple aktuell an der Börse doppelt so viel wert wie Facebook oder etwas weniger als alle 30 DAX-Unternehmen wie Daimler, Siemens, SAP, Bayer, Allianz und Volkswagen zusammen. Natürlich sind Aktienkurse teils von der Wirklichkeit entkoppelt, aber sie sind ein Gradmesser für den Zustand unserer Zivilisation, in der Geld Dinge vergleichbar macht, die sich nicht vergleichen lassen.

