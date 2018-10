In wenigen Stunden wird Apple in Brooklyn, New York neue Geräte vorstellen. Anders als sonst wird das Event aufgrund des Veranstaltungsortes schon um 15 Uhr unserer Zeit beginnen. Damit Sie die wahrscheinliche Vorstellung des neuen iPad Pro und der Mac-Modelle nicht verpassen, stellte Apple wieder einen Livestream zur Verfügung. Dieser kann je nach Gerät auf unterschiedliche Art und Weise verfolgt werden.,