22.05.2019 - 15:30 Uhr Geschrieben von Tobias Friedrich

Im letzten Teil unserer Serie zur „Digitalen Transformation“ wenden wir uns dem Werkzeugkasten der möglichen Unterstützungen zu, die Sie im Zuge einer Digitalisierung in Ihrem Unternehmen abrufen können. Diese reichen von eigenen Initiativen, dem Aneignen von Know-how bis zu Hilfe von außen. Zusammen mit unserem Partner TOPIX haben wir außerdem wichtige Schritte zur Automatisierung in einem Whitepaper zusammengefasst, das Sie zusätzlich kostenlos herunterladen können. Darin finden Sie die hier gelisteten Anregungen sowie zahlreiche andere Tipps und Informationen.

Vor einer grundlegenden Digitalisierung Ihrer Firma müssen Sie sich als Erstes natürlich über jeden Aspekt einer solchen Umstellung informieren. Sollten Ihnen dazu die Zeit und die Muße fehlen, ist es sinnvoll, einen eigens für die Automatisierung zuständigen Mitarbeiter oder gar ein ganzes Team dafür anzuheuern. Je nach inhaltlicher Ausrichtung Ihrer Firma können die sogenannten „Digital Natives“ Ihnen dabei womöglich am meisten helfen.

Die günstigste, aber nicht nur deswegen nützliche Hilfe kann von Ihren eigenen Mitarbeitern kommen. Gerade vor einer so großen Umwälzung ist es klug, Ideen und Vorschläge aus allen Abteilungen einzuholen. Gemeinsame Workshops sind dabei genauso probat wie Einzelgespräche, um Bruchstellen zu erkennen und Verbesserungsvorschläge zu sammeln.

Software und Förderprogramme

Die richtige Software für den Übergang zur Digitalisierung zu finden, bedeutet heutzutage nicht nur, dass Sie ein neues Programm entdecken und es auf allen Rechnern installieren. Der Anbieter eines solchen Programms sollte Ihnen auch mit Rat und Tat vor Ort und möglichst umfangreich über eine Service-Hotline zur Verfügung stehen, um auftretende Probleme schnell zu lösen.

Weitere Unterstützung können Sie natürlich auch über Förderprogramme abrufen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie bietet beispielsweise mit dem sogenannten „https://www.falkemedia-download.de/digitale-transformation/go-digital“ ein eigenes Förderprogramm an. Unter dem Titel „Mittelstand 4.0“ wiederum unterstützt das BMWi (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) Unternehmen von einer gewissen Größe mit Agenturleistungen und Kompetenzzentren. Europaweit bietet darüberhinaus die Initiative Horizont 2020 eine Förderung zur Digitalisierung an, die sich das „KMU-Instrument“ nennt. Andere Förderquellen und ganz generell alles Weitere, was Sie über Digitalisierung wissen müssen, erfahren Sie in unserem kostenlosen Whitepaper.

Das White Paper zur Digitalisierung

Neben Informationen zu den für Sie richtigen Unterstützungen bietet Ihnen unser Whitepaper einen umfangreichen Leitfaden zur „Digitalen Transformation“. In unserem kostenlosen PDF zum Thema finden Sie Zahlen und Fakten, Grundlagen, Checklisten und wertvolle Tipps. Das Whitepaper können Sie sich unter folgendem Link kostenlos herunterladen.

Unser Partner für das Whitepaper: TOPIX Business Software

TOPIX ist die technologische Basis für Ihre Digitalisierung unter macOS, Windows und in gemischten Netzwerken - mit eigener Web-Lösung in der Private Cloud. Das modulare ERP-System mit integriertem CRM und DMS meistert selbst große Datenmengen übersichtlich und archiviert revisionssicher sowie GoBD-konform. Geschäftsprozesse werden transparent abgebildet und lassen sich einfach unternehmensweit analysieren. Beim Erfüllen der Anforderungen der DSGVO unterstützt Sie TOPIX mit Standardberichten, einer erweiterten Dokumentation und mit Funktionen für die interne Recherche. Mit der ZUGFeRD-Schnittstellen setzen Sie den i-Punkt auf Digitalisierung.

TIPP: Aktuell können Sie die Einsteigerlösung TOPIX professional inklusive DMS-Bundle mit revisionssicherer Archivierung, PDF-Import und –Export und Volltextsuche günstig zum Aktionspreis mieten oder kaufen! Weitere Infos unter www.topix.de/professional

