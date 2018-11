19.11.2018 - 19:47 Uhr Geschrieben von Mac Life



19.11.2018 - 19:47 Uhr Geschrieben von Mac Life

Claire Foy wirkt durch den Look der iPhone-Kamera in Unsane noch authentischer. (Bild: Twentieth Century Fox of Germany)

Highlights bei iTunes, Netflix & Co. Wir präsentieren den Film Unsane und die Serien The Horn, Disenchantment, Tanken - Mehr als Super und Sharp Objects. Dabei bekommen Sie zu den Serien jeweils eine Kurzbesprechung präsentiert und eine etwas umfangreichere Rezension zum Film, den wir uns angesehen haben.

Unsane

Der Regisseur Steven Soderbergh ist wandelbar wie kein zweiter. Er hat kleine Filme gemacht, aber auch Blockbuster (die Ocean’s-Reihe, Traffic, Magic Mike) stammen aus seiner Feder. Zuletzt hatte er sich von Hollywood abgewandt, weil er unzufrieden war – ist dann mit Logan Lucky auf die große Leinwand zurückgekehrt, nachdem er sich mit der Produktionsfirma geeinigt hatte.

Mit Unsane geht Soderbergh wieder neue Wege. Nicht nur, dass er den Film quasi im Alleingang (Regie, Kamera, Schnitt) in nur zehn Tagen produziert hat, er hat ihn ausschließlich mit einem iPhone realisiert. Dabei war dies kein Marketingstunt. Er wollte es ausprobieren und war so begeistert von dem Endergebnis, dass er den Film ins Kino brachte.

Die selbstbewusste Sawyer Valentini (Claire Foy) zieht wegen eines Stalkers in eine neue Stadt. Da sie ihren Verfolger noch immer zu sehen glaubt, will sie sich einen Termin beim Psychiater holen. Durch eine Unachtsamkeit und den Willen der Privatklinik, Betten zu füllen, wird sie direkt eingewiesen. Und dann taucht auch noch ihr Stalker als Pfleger auf …

Claire Foy (The Crown) spielt phänomenal. Ihr ist die zunehmende Hilflosigkeit ins Gesicht geschrieben. Die bedrückende Stimmung, die immer wieder durch den rabenschwarzen Humor der Protagonistin durchbrochen wird, wird durch das Kamerabild des iPhone unterstrichen. Die fehlende Tiefe und die ungewöhnlichen Blickwinkel erinnern optisch an Found-Footage-Filme.

Fazit: Die Tatsache, dass Unsane nur mit dem iPhone gedreht wurde, macht ihn nicht zu einem besseren Film. Aber es passt zum Gesamtwerk.

The Horn

The Horn (Bild: RedBullContentPool)

Das Matterhorn in den Schweizer Alpenist ein Paradies für Skifahrer und Bergsteiger. Doch kann es auch zur eisigenHölle werden. Dann ist ein Rettungsteam von Air Zermatt zur Stelle. Spannende Doku-Serie von Red Bull TV.

Disenchantment

Disenchantment (Bild: The Ululu Company, Netflix)

Vor 30 Jahren bescherte uns Matt Groening „Die Simpsons“, zehn Jahre später „Futurama“. Nun geht es in die (Fantasy-)Vergangenheit: eine trinkfeste Prinzessin, vorlaute Elfen und innere Dämonen inklusive.

Sharp Objects

Sharp Objects (Bild: HBO Entertainment)

In der HBO-Miniserie kehrt eine Reporterin (Amy Adams) nach einem Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik in ihre Geburtsstadt zurück, um über zwei Morde zu berichten – nach einem Roman von Gillian Flynn (Gone Girl).

Tanken – Mehr als Super

Tanken - Mehr als Super (Bild: obs/ZDF)

Keine Frage, Deutschland ist eine Auto-fahrernation. Und da muss jeder mal tanken. Welch skurrile Situationen sich während der Nachtschicht in einer Tankstelle abspielen können, beleuchtet die ZDFneo-Sitcom „Tanken“.

Anzeige