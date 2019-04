03.04.2019 - 12:30 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Für die eigene Kantine hatte Apple bereits vor Jahren eine spezielle Pizzaschachtel patentieren lassen. Sie wurde zwar nicht lizenziert oder ähnliches, aber dafür dürfen sich zumindest Apple-Mitarbeiter darüber freuen. Diese besondere, runde Pizzabox wurde nun Gegenstand von Apples neuestem Kurzfilm, der zahlreiche (fast alle) Apple-Produkte bei der täglichen Arbeit zeigt, um etwas Neues zu entwerfen.

Apple hat eine lange Geschichte bei kuriosen beziehungsweise eher untypischen Patenten. Etwa das Design der gläsernen Treppen aus den Apple Stores wird beispielsweise Steve Jobs und weiteren Mitarbeitern zugeschrieben. Daneben hält Apple auch ein Patent für eine runde Pizzaschachtel. In einem Kurzfilm erzählt Apple nun die fiktive Entstehungsgeschichte der besonderen Schachtel und spielt dabei dei Stärken der Apple-Produkte aus.

Der dreiminütige Clip zeigt den Alltag eines Design-Teams. Diesem bleiben nur wenige Tage Zeit, um der Chefin eine neue Idee zu präsentieren. Mit Hochdruck setzt sich das Team sofort in Bewegung. Im Laufe des Videos werden nahezu alle aktuellen Apple-Produkte – das iPad Pro, iMac, Apple Watch Series 4, Apple Pencil, iPhone XR, MacBook, MacBook Pro und viele mehr – verwendet, um einen ersten Prototyp in Teamarbeit zusammenzustellen.

Dabei kommt auch viele Software-Tricks zum Einsatz, die Apple über die Jahre in iOS und macOS integriert hat. So zeigt sich „Hey Siri“, AirDrop, iPad-Multitasking, Gruppen FaceTime, ARKit, Keynote, Numbers und viele weitere Anwendungen in Aktion und fügen sich dabei mit einer Leichtigkeit in den Arbeitsalltag ein.

Aktuell liegt das Video nur in englischer Sprache auf YouTube sowie Apples Business-Seite vor. Ob es auch eine deutsche oder untertitelte Version geben wird, ist unklar.

