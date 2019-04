In der letzten Woche stellte Apple eine umfassende Service-Offensive vor. Dazu gehörte auch der Texture-Nachfolger Apple News+. Der Dienst startete noch am selben Abend in den USA und Kanada auf dem iPhone, iPad und Mac. Laut der New York Times sollen innerhalb von 48 Stunden bereits mehr als 200.000 Nutzer ein Abonnement abgeschlossen haben. Die Zeitung will dies von zwei anonymen Quellen erfahren haben.