Threema 4.0 für iPhone ist da: Jetzt aktualisieren. Die verschlüsselte Messenger-Alternative gibt es in einer neuen Version vom Schweizer Entwickler. So bietet das Update unter anderem Support für Threema Web. Außerdem können Sie nun Benachrichtigungseinstellungen für Chats individuell anpassen. Den Schritt auf Version 4.0 rechtfertigen darüber hinaus noch weitere praktische Neuerungen, sowie zahlreiche Verbesserungen im Hintergrund.

Die neue Version von Threema wurde laut Entwickler unter der Haube komplett renoviert. Auch deshalb, damit nun Threema Web Unterstützung findet. Sie können mit Threema Web zukünftig auch auf dem Desktop chatten.

Threema Web mit dem iPhone verbinden

Dazu verbinden Sie Threema mittels des Scannens eines QR-Codes mit Ihrem Browser, wie Sie es vielleicht auch von WhatsApp kennen. Nun können Sie dann auch darüber Threema-Nachrichten komfortabel auf dem Computer senden und empfangen. Komfortabel deshalb, da Sie deutlich schneller auf der PC-Tastatur tippen können als vermutlich am Smartphone.

Komfortabel aber auch, da Sie Bilder oder andere Dateien per Drag and Drop aus dem Messenger heraus am Computer speichern können, oder anders herum in das Messenger-Fenster ziehen und so verschicken.

Kommunikation verschlüsselt

Die Kommunikation von Threema Web (zwischen Handy und PC) ist ebenfalls komplett verschlüsselt. Wenn Sie eine Sitzung beenden, werden die synchronisierten Nachrichten im Browser umgehend gelöscht. Wie das genau funktioniert, erklärt der Entwickler in einem Whitepaper.

Threema für iOS (Bild: Threema)

Benachrichtigungseinstellungen individualisieren

Neu sind außerdem individuelle Benachrichtigungseinstellungen für jeden Chat. Sie können die Benachrichtigungen eines jeden Einzel- oder Gruppenchats wahlweise für immer oder nur für eine bestimmte Dauer unterbinden oder stummschalten.

Zu guter Letzt enthält das Update auf Threema 4.0 weitere Neuerungen. Sie können beispielsweise mehrere Medien eines Chats auf einmal löschen und sind außerdem in der Lage Gruppen mit bis zu 100 Mitgliedern zu erstellen.

Threema 4.0 im App Store herunterladen.

