Apple giftet wieder gegen Epic und fechtet einstweilige Verfügung an

Ein Bezirksgericht in den USA hatte Apple vor etwa vier Wochen dazu verpflichtet, in Apps Links zu erlauben, die zu Shops führen, wo Nutzer:innen zum Beispiel Add-Ons kaufen und bezahlen können.

Nun hat Apple gegen diese einstweilige Verfügung des Gerichts Widerspruch eingelegt, um so lange wie möglich zu verhindern, dass solche Links in Apps geduldet werden müssen. Dabei geht es zu Links zu App-Stores, die nicht von Apple betrieben werden. Sind solche Links erlaubt, entgeht Apple die Verkaufsprovision von 30 Prozent des Umsatzes.

Ob die einstweilige Verfügung bestand hat, wird sich erst in ungefähr fünf Wochen zeigen. Dann will das Bezirksgericht darüber entscheiden. Apple will wohl Zeit gewinnen, denn ein finales Urteil im Prozess mit Epic, der sich an diesem Umstand entzündete, wird wohl noch Jahre dauern.

Wir sind sehr gespannt, wie es ausgeht. Wie sind deine Argumente? Muss Apple alternative App-Stores anbieten, in denen die Nutzer:innen die Anwendungen bezahlen können oder sollte das weiterhin in Apples alleiniger Handel liegen? Schreibe deine Meinung gerne in die Kommentarfelder unterhalb dieser Nachricht, wir sind sehr gespannt.