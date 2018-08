02.08.2018 - 15:16 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



(Bild: Stiftung Warentest)

Die gemeinnützige Verbraucherorganisation Stiftung Warentest test so gut wie alles: Spülmittel, Sonnenmilch und natürlich auch Smartphones. Schon rund 100 000 Produkte mussten sich dem kritischen Urteil der Warentester unterziehen. Im letzten Update der Test-Datenbank findet das Samsung Galaxy S9+ Eingang. Zuvor nahmen die Kollegen das Thema Updates der Standardsoftware für Smartphones unter die Lupe.

Wir fassen die Ergebnisse für Sie kurz zusammen. Neu in der Aktualisierung Ende Juli 2018 befinden sich 21 neue Smartphones, darunter Flaggschiffe von HTC, Huawei, LG, Nokia und Samsung. Von den insgesamt getesteten 330 Smartphone-Geräten sind 136 aktuell im Handel erhältlich. In der Endnote von Stiftung Warentest liegt das neue Samsung Galaxy S9+ gleich auf mit dem iPhone 8 Plus. Beide Geräte erhalten die Test-Note 1,9, wobei das iPhone in der Handhabung punktet, aber beim Akku im Direktvergleich abgewertet wird.

Als zerbrechlichstes iPhone aller Zeiten erlangt das bereits im Dezember 2017 getestete iPhone X nur die Note „befriedigend“. Beim Sturztest zerbrechen sowohl die Rückseite als auch die Bildschirmseite. Dazu ist die Akkulaufzeit lediglich ausreichend und die Netzempfindlichkeit allenfalls befriedigend.

Neu bei Stiftung Warentest ist die Untersuchung der Update-Situation. Das Ergebnis lautet: Nur wenige Anbieter aktualisieren die Standardsoftware ihrer Smartphones zuverlässig. Selbst Marktführer Samsung sei häufig nachlässig, so die Tester, die über zwei Jahre 116 Handy-Modelle beob­achtet haben. Dabei wurde registriert, wie oft und wie lange ihre Anbieter Updates bereithalten. Unter den zwölf Anbietern sind Apple, Samsung, Google, Sony und LG und selbst Markt­führer Samsung ist nach­lässig, weil nicht alle Samsung-Serien gleichermaßen mit Updates versorgt werden. Google ist ähnlich akribisch wie Apple, aber besser als Apple macht es keiner.

