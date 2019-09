13.09.2019 - 14:22 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



Blick in die Spotify-Zentrale in Stockholm (Bild: spotify)

Die Nutzerzahlen sprechen noch für Spotify, aber Apple holt auf. Die Wettbewerbssituation und knappe Marge zwingen Spotify aber auch zu unbeliebten Maßnahmen. So möchte Spotify wieder wissen, wo die Kunden wohnen, die den Streamingservice im Familien-Abo nutzen. Wer die Ortungsdaten nicht freigibt, verliert den Spotify-Stream. So kann man sich auch unbeliebt machen und unliebsame Kunden nach-und-nach loswerden.

Noch führt Spotify den Markt an für Musik im Streaming. Aber Apple holt auf und auch aus rechtlichen Gründen, muss Spotify sich unbeliebt machen bei einigen Kunden. Laut C-Net.com möchte Spotify wieder verstärkt wissen, wo seine Streaming-Kunden eigentlich wohnen. Denn die günstigste Art den Musik-Stream von Spotify zu nutzen ist das Familien-Abo. Das Familien-Abo kostet 14,99 Euro pro Monat und erlaubt die parallele Nutzung eines Accounts für bis zu sechs Familienmitglieder.

Aber die Nutzungsbedingungen sehen zwei Einschränkungen vor: so müssen die Familienmitglieder (Frauen sind mitgemeint) an einer Adresse wohnen und tatsächlich eine Familie sein. Dabei wird das Familien-Abo oft aber auch in Studenten-WGs genutzt. Denn für 15 durch 6 muss man kein Mathe-Genie sein. Viele streamen einfach weiter, auch wenn sie nicht mehr in der WG wohnen und auch Kinder, die den Haushalt verlassen, hängen weiter am gewohnten Stream. Daher möchte Spotify jetzt wieder wissen, wo die Kunden wohnen, die den Streamingservice im Familien-Abo nutzen. Wer die Ortungsdaten nicht freigibt, verliert im Zweifelsfall den Spotify-Stream.

Nach letzten Nutzerzahlen verfügen Spotify über mehr als 100 Millionen Abonnenten und Apple Music liegt bei 60 Millionen. Im US-Markt soll Apple mit mehr als 28 Millionen Abonnenten den Mitbewerber Spotify mit seinen 26 Millionen Abonnenten bereits überholt haben.

Im Wettbewerb gegen Apple Music hat es Spotify nicht leicht. Spotify ist nur eine von tausenden Apps bei Apple und Apple kontrolliert den App Store, die Standard-Elemente zur Steuerung von Musik und die Ausgabe über AirPlay und vernetzten Lautsprechern. Und nicht zuletzt kennt Apple über die Familienfreigabe seine Nutzer besser als Spotify. Auf lange Sicht wird sich Apple Music durchsetzen. Das weiß auch Spotify.

