12.01.2019 - 13:31 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Der Mann aus Nevada verdankt Siri vermutlich sein Leben. Der Sprachassistent von Apple kann ohne Touchscreen-Bestätigung oder Freischaltung die Notrufnummer wählen kann. Der Mann war mit seinem Jeep verunglückt und eingeklemmt.

Ein Mann, der seinen Jeep in der Nähe von Pahrump in Nevada verunglückte, schreibt Siri seine Rettung zu. Der Sprachassistent erlaubte es ihm, im eingeklemmten Zustand die Rettungskräfte zu rufen, die ihn vor lähmenden und potenziell tödlichen Verletzungen bewahren konnten.

Der Jeep stützte in einen ausgetrockneten See, sagte Nate Felix dem Sender KSNV. Beim Sturz wurde er eingeklemmt und konnte seinen Kopf nicht mehr heben. Obwohl sein Hund geholfen hat, ihn warm zu halten, machte sich Felix Sorgen, dass er die Nacht nicht überleben würde - Pahrump ist eine Wüstenstadt, und die Temperaturen können in den Winternächten gefährlich kalt werden.

Dann wurde ihm klar, dass er über Siri einen Anruf tätigen konnte, und er versuchte mehrere Kontakte aus seinem Telefonbuch zu erreichen. Nichts davon funktionierte, bis er sagte: "Hey Siri, ruf 911 an“. Das ist die Nummer der Rettungsdienste in den USA. iPhones sind so konzipiert, dass sie die Rettungsdienste auch ohne Aktivierung oder beim Roaming in verschiedenen Netzwerken anrufen können. Selbst wenn kein Guthaben vorhanden ist oder die SIM gesperrt oder herausgefallen ist, klappt das. Das gilt auch in Deutschland und auch bei anderen Smartphones.

Die Einsatzkräfte konnten den Verunglückten lokalisieren, öffneten die Tür des Jeeps, um Felix herauszuziehen brachten ihn in ein Krankenhaus, in dem er vier Tage verbrachte. Ärzte entdeckten, dass er zwei Wirbel gebrochen hatte. Obwohl er derzeit im Rollstuhl sitzt, hofft er, wieder gehen zu können.

