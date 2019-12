Rückkehr nach 30 Jahren: Apple wieder auf der CES vertreten

News

In den vergangenen Jahren mied Apple Messen und andere Technologie-Ausstellungen weitestgehend. Trotz der Abwesenheit waren die Produkte oder das Unternehmen selbst stets große Themen bei den Veranstaltungen. Während viele Hersteller zuletzt zahlreiche HomeKit-Geräte vorstellten, hatte Apple 2019 in der Nähe der CES mit einem großen Plakat für mehr Datensicherheit geworben: „What happens on your iPhone, stays on your iPhone.“