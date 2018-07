(Bild: Readly)

Ihre Lieblingszeitschriften können Sie jederzeit herunterladen und auch ohne Internetzugang genießen (Bild: Readly)

Der Lesemodus von Readly erlaubt ein ablenkungsfreies Studieren auch auf dem Smartphone (Bild: Readly) 1 /3

Sommer, Sonne, Strand – und Mac Life: Dank der Magazin-Flatrate Readly passt das bestens zusammen. Mac-Life-Leser können sogar richtig sparen: Sie dürfen das komplette Readly-Angebot mit über 3.200 Titeln für nicht einmal 1 Euro drei volle Monate lang testen!

Schöner kann ein Sommer kaum sein: Ein Ende des Sonnenscheins ist in diesem Jahr nicht in Sicht – und der Urlaub beziehungsweise die Ferien stehen vor der Tür. Endlich Zeit zum Schmökern in Ihrer Mac Life. Und dabei bleibt das Reisegepäck angenehm leicht: Denn mit der digitalen Magazin-Flatrate Readly haben Sie Ihr Mac-Life-Archiv inklusive aller aktuellen und vieler zurückliegenden Ausgaben in digitaler Form stets dabei – genauso wie über 3.200 andere Zeitschriften, die die Readly-App auf dem iPad und iPhone für Sie bereithält.

Und damit die Urlaubskasse gut gefüllt bleibt, sparen Mac-Life-Leser als Readly-Neukunden im exklusiven „Super-Summer-Sale“ fast 29 Euro: Gerade einmal 99 Cent werden für drei Monate im Digital-Abo fällig – bei uneingeschränkter Nutzung und Zugriff auf alle angebotenen Inhalte.

Lesespaß mit und ohne Internetzugang

Ihre Lieblingszeitschriften können Sie jederzeit herunterladen und auch ohne Internetzugang genießen (Bild: Readly)

Readly ist das „Spotify für Magazine“: Einmal monatlich bezahlt, steht Ihnen die Komplettbibliothek aus deutschsprachigen und internationalen Zeitschriftentiteln zum Lesen bereit – darunter zahlreiche Jahrgänge der Mac Life sowie alle Sonderhefte wie „iPhone & iPad Life“ und „Mac Life Wissen“. Und im Urlaub haben Sie auch endlich Zeit und Muße, in „Wälzern“ wie der „MacBIBEL“ und der „iPhoneBIBEL“ zu blättern – das haben Sie sich doch schon lange vorgenommen, oder? Mit Ihrem iPad beziehungsweise iPhone müssen Sie diese nicht einmal im Koffer mitschleppen – und können der Gepäckwaage beim Einchecken am Flughafen endlich guten Gewissens gegenübertreten. Die Apps sind auf die jeweiligen Geräte optimiert und wollen sowohl auf dem Tablet als auch dem Smartphone ein hervorragendes Leseerlebnis bieten.

Auch Ihre Lieben gehen nicht leer aus: Bis zu fünf Profile dürfen Sie innerhalb Ihres Digitalabonnements für Familie und Freunde verwalten – der Readly-Katalog beinhaltet nicht nur das komplette falkemedia-Angebot inklusive Bestsellern wie „DigitalPHOTO“, „mein ZauberTopf“ und „NaturApotheke“, sondern auch zahlreiche andere Technik-, Lifestyle-, Fitness, Frauen-, Männer- und Kindermagazine. Ob Apple, Sport, Angeln oder Kochen: Readly deckt nahezu jedes Hobby in seinem digitalen Zeitschriftenangebot ab.

Der Lesemodus von Readly erlaubt ein ablenkungsfreies Studieren auch auf dem Smartphone (Bild: Readly)

Mit der übersichtlichen Suchfunktion stöbern Sie nach Herzenslust in über 75.000 Magazinausgaben und verwalten komfortabel Ihre Favoriten. Kein Internet in der Strandbar? Kein Problem: Jede Ausgabe können Sie vorab herunterladen – so sparen Sie auch clever eventuelle Mobil- und Roaming-Gebühren im nicht-europäischen Ausland.

Zeitlich begrenzt

Doch Vorsicht: Um Ihren „Readly-Sommer“ nicht zu verpassen, sollten Sie sich schnell entscheiden! Nur noch bis zum 19. August haben Sie Zeit, das dreimonatige Vorzugsabo für Mac-Life-Leser zum Preis von 0,99 Euro abzuschließen. Übrigens ist das Angebot jederzeit kündbar – finden Sie Gefallen an Readly, steht Ihnen die ständig wachsende Bibliothek nach Ablauf der Testzeit zum Preis von 9,99 Euro bereit.

Klingt gut? Hier geht’s zum Angebot: www.readly.de/maclife-summer

Anzeige