20.01.2019 - 11:01 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Digitale Nomaden kennen das: Wer eine Powerbank gekauft hat, hat sie sicherlich schon einmal verlegt oder gar verloren. Das soll mit dem neuen Notfallakku von Sandberg nicht mehr passieren, denn er hat eine sehr ungewöhnliche Form und Funktion erhalten.

Die Powerbank von Sandberg ist kaum als solche erkennbar, denn es handelt sich hier um einen Karabinerhaken, der groß genug ist, um ihm beispielsweise am oder im Rucksack oder der Handtasche zu befestigen. Das Gehäuse verfügt über eine robuste Stahlschelle, als wäre sie zum Klettern oder ähnlichen Aktivitäten gemacht. Davon raten wir allerdings ab - es ist natürlich möglich an dem Karabiner auch noch andere Gegenstände zu befestigen, aber zum Klettern ist er nicht gedacht.

Anders Partida Petersen von Sandberg erklärt: „Viele Powerbanks werden nach technischen oder ästhetischen Kriterien entworfen. Die Carabiner Powerbank schlägt eine komplett andere Richtung ein, da ihr Design sich komplett auf die Funktionalität konzentriert. Wir möchten, dass sie im Freien praktisch genutzt werden kann.“

Wenn die Powerbank geschickt am Rucksack befestigt wird, kann das Ladekabel zum Smartphone in der Hosentasche gelenkt werden. Bei normalen Powerbanks ist es oft so, das der Nutzer das Mobiltelefon zum Aufladen in den Rucksack stopfen oder die unhandliche Powerbank und das Handy in derselben Tasche mit sich herumschleppen muss .

Die Carabiner Powerbank von Sandberg ist nach IP67 wasser- und staubdicht, weist eine Kapazität von 6.000 mAh bei 22,2 Wattstunden auf und kann Smartphones und Tablets mit über 2 Ampere aufladen. Das Gerät verfügt über einen MicroUSB und einen USB-A-Anschluss und wird an einem Ladeteil in etwa 3 bis 4 Stunden geladen.

Der Preis liegt bei 32,99 Euro.

