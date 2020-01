Wird das iPhone zur Notrufzentrale?

Bereits jetzt verstecken sich im iPhone sowie der Apple Watch zahlreiche Features, die Ihnen in Notsituationen helfen können. Während die Apple Watch (ab Series 4) selbstständig Stürze erkennt und gegebenfalls einen Notruf sendet, kann das iPhone durch fünfmaliges Drücken der Seitentaste ebenfalls einen Ruf absetzen. Dabei möchte man es allerdings nicht belassen.

Laut einem neuen Patent plant das kalifornische Unternehmen gleich mehrere neue Features für Notfälle, um Nutzern besser zur Seite zu stehen. Beispielsweise beschreibt das Patent einen neuen Energiesparmodus, der die Funktionen auf rettende Maßnahmen beschränken soll, um wertvolle Akkulaufzeit zu sparen.

Andere Geräte als Überträger

Daneben strebt Apple mit seinem Patent einen neuen Standard an, den der auch von anderen Unternehmen verwendet werden soll, um Notsituationen effizient zu meistern. Demnach könnten die Geräte in einen Notfallmodus versetzen, um etwa nach einem Unfall Signale zu senden. Die Geräte könnten dabei einen eigenen Sender aufbauen, wenn kein andere Verbindung etwa zu einem Mobilfunkanbieter möglich ist, um auf sich aufmerksam zu machen. Sollte ein Notsignal gesendet werden, kann dieses von anderen Nutzern in der Nähe aufgefangen werden, um diesen beispielsweise zum Unfallort zu führen. Der angesprochene Energiesparmodus soll in diesem Fall das Display sowie weitere Features deaktivieren und ausschließlich das Notsignal senden.

Das Patent könnte zukünftig viele Leben retten. Allerdings ist dies stark davon abhängig, ob Apple das Feature tatsächlich umsetzt und ob es dem Unternehmen gelingt auch weitere Hersteller zu überzeugen, die Funktion zu integrieren.