Apple positionierte die Apple Watch bereits zur Vorstellung Ende 2014 als modisches Accessoire. Diesem Ruf wird man seither immer wieder gerecht und aktualisiert daher regelmäßig die Armband-Kollektion für Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Gestern kündigte das Unternehmen gemeinsam mit watchOS 6 neue Armbänder für den Sommer an, die natürlich in entsprechend knalligen Farben daherkommen und bekannte Designs verwenden.

Die Sommer-Armbänder der Apple Watch wird es sowohl als Sport Loop als auch Sportarmband geben. Daneben wird es ein neues Pride-Armband geben, welches auf dem Sport Loop basiert. Die Farbvielfalt ist auch diesen Sommer wieder groß und vor allem knallig bunt. Dazu gehören die Farbtöne Kanariengelb, Drachenfrucht und Kornblume.

Apple schreibt zu den neuen Apple-Watch-Armbändern übrigens folgendes:

Neue Farben für Sportarmband und Sport Loop in Kanariengelb, Drachenfrucht und Kornblume sind ab heute erhältlich, zusammen mit einem neuen Pride Edition Sport Loop, für das die folgendenOrganisationen, die LGBTQ Interessen vertreten, eine Spende erhalten: Encircle, Gender Spectrum,GLSEN, ILGA, PFLAG, das National Center for Transgender Equality und The Trevor Project.