20.08.2019 - 14:19 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius

Neue Paperlike-Folie verbessert die Bildschirm-Brillanz (Bild: Paperlike)

Bessere Haptik und verbesserte Optik für kreatives Arbeiten verspricht Jan Sapper für seine neue iPad-Folie Paperlike 2, die jetzt – wie schon die erste Folie vor zwei Jahren - über die Plattform Kickstarter in einer erste Lieferung eingeführt wird. Unterstützer sichern sich im kommenden Monat einen Rabatt von fünf Euro für die Folie, die auf dem glatten iPad-Glas eine raue, papierene Oberfläche herstellt.

Für Version 2 der Paperlike-Folie war laut Erfinder Jan Sapper eine völlig neue Technik gefordert. Denn die Folie wird zugleich transparenter und rauer. Diese auf den ersten Blick gegensätzliche Anforderung war eine spannende Herausforderung, der sich Jan Sapper mit einem Startup Paperlike konfrontiert sah. Dies war nicht nur ein von Anwendern häufig geäußerter Wunsch. Dies ist zum Beispiel auch der Kritikpunkt der Mac-Life-Redaktion an der Paperlike-Folie.

Es wird transparenter und zugleich rauer: Mit feinen Nanodots bringt das neue Paperlike die Haptik von Papier aufs iPad und unterstreicht dabei die Brillanz des Retina-Displays. Kreative können so mit dem Apple Pencil direkt auf dem Display zeichnen, skizzieren und schreiben – wie auf einem Zeichenblock. Erfinder Jan Sapper, der das junge Unternehmen aus Hamburg leitet, wird auch die zweite Version seiner iPad-Folie mit einer 30-tägigen Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter begleiten. Bieter erhalten die Folie für 29 statt für 34 Euro. Die Kampagne auf Kickstarter startet am 20. August und endet am 19. September. Nach der Kampagne wird die neue Folie im Webshop von Paperlike erhältlich.

Paperlike ist die erste Folie, die die Haptik und das Gefühl von Papier auf das iPad Pro bringt. Mit dem Apple Pencil lässt sich so wie auf Schreibpapier oder einem Zeichenblock arbeiten. Ein Kritikpunkt an der Folie war eine Verschlechterung der Bildqualität. Diesem Manko begegnet die neue Folie mit einer neuen Nanodot-Oberfläche. Die Pixel des iPad werden dabei nicht wie bisher durch eine unebene Oberfläche gebrochen, sondern durchlaufen nur minimal störende kleine Punkte. Diese mikroskopischen Unebenheiten verleihen Paperlike die gewünschte Rauheit, die ein authentischeres Schreibgefühl einstellt. Gleichzeitig bleibe der Bildschirm so klar, so das Versprechen von Paperlike.

