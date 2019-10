Neue Podcasts: Webmontag Kiel, Kicker meets Dazn und mehr

Webmontag Kiel: Internetgeschichte(n) zum Nachhören

Der „Webmontag“ ist ein spannendes Konzept. Lange bevor Soziale Medien um sich griffen und zu einer Zeit, als das Usenet langsam auszutrocknen begann, fingen die „Netzmenschen“ an, sich an realen, nicht mehr virtuellen Tischen zu treffen. Dezentral organisiert und informell traf man sich, um über die Themen des Internets und digitaler Technologien zu diskutieren; in Deutschland zum ersten Mal am 07. November 2005 in Köln. Der Webmontag in Kiel startete wenig später im Jahr 2006.

Und so sind in nunmehr 13 Jahren jede Menge interessante Vorträge zusammengekommen, die allesamt eint, dass sie quasi nicht dokumentiert sind. Das will nun nicht nur, aber auch rückblickend ein Podcast zum Webmontag Kiel ändern. In der ersten Episode, einer sogenannten „Nullnummern“, spricht Daniela Sonders, die aufmerksame Leser dieser Seite schon aus dem Podcast „ESC Schnack“ zum „Eurovision Song Contest“ kennen, mit dem Initiator des Kieler Webmonats, Steffen Voß, darüber, wie damals, also vor 13 Jahren, eigentlich alles begann.

In den folgenden Episoden des Podcasts sollen alte Vorträge hervorgekramt und deren Inhalte neu beleuchtet werden. Damit der Podcast aber nicht zur reinen Retro-Veranstaltung gerät, soll man aber auch künftigen Vortragenden mit dieser Sendereihe eine Plattform bieten, um noch einmal in Gesprächs- oder Interviewform über deren Themen zu referieren.

Fazit: Der Webmontag an und für sich war und ist immer noch eine schöne Idee. Ein daran angeschlossener Podcast ist eine nahezu logische Erweiterung, die keine Ergänzung bleiben muss, sondern auch einen ganz eigenen Charme entwickeln kann.

Kicker meets Dazn

Die Szene der Fußballpodcasts ist um einen Anbieter reicher. Diesmal handelt es sich allerdings nicht um ein Vereins- oder Fanprojekt: Das Fußballmagazin „Kicker“ und der auf Sport spezialisierte Streaminganbieter „Dazn“ haben sich dafür zusammengefunden.

Pancake Politik

In dem kurzweiligen Format diskutiert Anna-Valentina politisch relevante Themen vom Brexit über den weißen Terrorismus bis zur CO2-Steuer – allerdings mit starkem Fokus auf junge Menschen. Das passt: Anna-Valentina ist selbst angehende Studentin.

Noch in diesem Jahr plant Google zudem Vorschläge relevanter Podcasts durch den Google Assistant. Außerdem kündigte man eine Webversion der bisher ausschließlich für Android-Systeme erhältlichen App Google Podcasts an. tr