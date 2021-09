Die neue Mac Life Wissen 1/2022 ist da: macOS Monterey

Auf nach Monterey!

Mit macOS Monterey wird sehr deutlich, was sich schon die letzten Jahre abgezeichnet hat. Apple stärkt die eigene Plattform dadurch, dass wichtige neue Funktionen und Apps parallel für Macs, iPhones und iPads erscheinen. Das Thema Zusammenarbeit steht dieses Jahr ganz oben auf Apples Agenda. Das betrifft sowohl die Arbeit und Kommunikation mit anderen als auch die reibungslose Zusammenarbeit deiner eigenen Apps und Geräte. Mein persönlicher Favorit ist dabei die perfekte Integration von Macs und iPads durch die neue „Nahtlose Steuerung“.

Ein weiteres Highlight ist FaceTime. Das hat wirklich viel dazugelernt und mausert sich zum veritablen Konferenzsystem mit besserer Übersicht, geplanten Terminen, Bildschirmfreigabe, synchroner Medienwiedergabe und vielem mehr. Und ganz wichtig: Zukünftig können auch Windows-Nutzer:innen teilnehmen, eine kleine Sensation für Apple-Verhältnisse. Doch auch Fotos, Safari, Nachrichten und andere wichtige Programme haben Updates erhalten. Ein nicht zu unterschätzender Neuzugang ist die App Kurzbefehle, die mit Monterey ihre Mac-Premiere feiert.

In diesem Sonderheft zeigen wir, was du über das aktuelle macOS wissen musst. Wir stellen die neuen Funktionen vor und erklären, wie du das System optimal konfigurierst und natürlich auch wie du deinen Mac am besten auf das Update vorbereitest. Das und vieles mehr, damit der Umstieg reibungslos über die Bühne geht.

Herzlichst

Matthias Zehden