Die neue Mac Life 03/2022 ist da: Die besten Mac-Tricks!

Nicht nur immer mehr Staaten, sondern auch Kund:innen machen Druck auf Apple. Ist 2022 Schluss mit der Narrenfreiheit?

Apples Geräte, Programme und Dienste funktionieren gut. In aller Regel sogar so gut, dass wir bereit sind, für dieses Komfort-Plus Einschränkungen in anderen Bereichen hinzunehmen. Das gilt vor allem für iPhone und iPad, auf denen beispielsweise immer noch nicht die Standardkamera-App geändert werden kann und auch keine Audible-Hörbücher direkt in der App gekauft werden können. Na klar, Apple möchte der Konkurrenz auf der eigenen Plattform das Leben so schwer wie möglich machen. Gleichzeitig macht Apple so aber auch ohne Not iPhone und iPad zu schlechteren Geräten für die eigenen Kund:innen.

Totalitären Regimen gegenüber hat sich Apple, was die Auslegung auch eigener Regeln anbelangt, in der Vergangenheit schon häufiger flexibel gezeigt. Nun machen aber auch demokratische Staaten (zuletzt Süd-Korea und die Niederlande) Druck und auch immer mehr Anwender:innen scheint es zu reichen. Der Wind könnte in diesem Jahr rauer werden für Apple.

Herzlichst,

Sebastian Schack