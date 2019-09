Die neue Apple Watch Series 5 bekommt doppelt so viel internen Speicher wie ihre Vorgänger-Variante. Die neuen smarten Zeiteisen stattet Apple mit 32 Gigabyte Speicher aus. Wie aus der technischen Dokumentation hervorgeht lassen sich Musik, Apps und Fotos auf der Uhr speichern, die am 20. September in den Handel kommt, und schon jetzt online bei Apple bestellt werden kann. WatchOS 6 bringt einen App Store direkt auf die Apple-Smartwatch.