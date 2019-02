07.02.2019 - 22:34 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



(Bild: Stefan Molz)

Apple hat eine Patent angemeldet, das darauf hin deutet, dass der nächste HomePod die Unterstützung von Handgesten, Gesichtserkennung und vielem mehr bieten könnte.

Obwohl sich Apples Patentanmeldung in den USA nicht namentlich auf den HomePod bezieht, beschreibt sie eine sprachgesteuerte Assistenzvorrichtung wie einen "Tischlautsprecher" mit verschiedenen Sensoren und Kameras, der „Handgesten und andere dreidimensionale Gesteneingaben erfassen" kann. Der aktuelle HomePod ist bis auf die Lautstärkeregelung ausschließlich per Stimme oder App steuerbar.

Das visuelle Feedback für die Gestenerkennung könnte in Form von LEDs erfolgen, die in die Bespannung eingewebt sind. Die LEDs können auch konfiguriert werden, um alphanumerische Zeichen anzuzeigen.

Apple hatte die Technik für die Gestenunterstützung mit der Übernahme von PrimeSense im Jahr 2013 zugekauft und 2016 ein Patent für Handgesten auf dem Mac angemeldet. Die Technik von PrimeSense wurden ursprünglich von Microsoft für den Kinect-Bewegungssensor der Xbox eingesetzt.

Was die Gesichtserkennung des HomePod 2 betrifft, so heißt es im Patent, dass der HomePod Benutzer in der Nähe des Lautsprechers identifiziert werden kann. Dies könnte eine biometrische Authentifizierung von personalisierten Anfragen ermöglichen und bietet die Option, mehrere Benutzerprofile zu verwalten.

Das umfassende Patent beschreibt eine Vielzahl weiterer potenzieller Funktionen für einen zukünftigen HomePod, wie z.B. das Erfassen des Umgebungslichts, die Logo-Darstellung der favorisierten, siegreichen Sportmannschaft und vieles mehr.

Die Patentanmeldung wurde im Juli 2017, sechs Monate vor der Markteinführung des aktuellen HomePod, beim U.S. Patent and Trademark Office eingereicht, wurde aber aufgrund der üblichen 18-monatigen Vertraulichkeitsfrist erst Ende Januar 2019 veröffentlicht.

Eine Garantie, dass Apple die Idee in die Tat umsetzt, stellt eine Patentanmeldung allerdings nicht dar.

