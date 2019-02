25.02.2019 - 21:52 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



25.02.2019 - 21:52 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Wer Sparkassenkunde und Apple Fan ist, dem war klar: Apple Pay kommt so schnell nicht. Zu vehement hatten sich der Sparkassenverband gegen Apples Bezahlsystem ausgesprochen. Doch nun scheint sich eine Kehrtwende abzuzeichnen.

Eigentlich wollten die Sparkassen Apples Bezahlsystem Apple Pay nicht unterstützen. Nun scheint sich die Meinung zu ändern, heißt es bei der Deutschen Presseagentur. Die Sparkassen und Landesbanken in Deutschland führen nach eigener Aussage positive Gespräche mit Apple über die Einführung von Apple Pay.

Im Dezember 2018 startete Apple Pay nachdem der Dienst schon jahrelang in den USA und vielen anderen Ländern nutzbar war. Leider ist der Dienst auch in Deutschland recht holprig gestartet: Die Zahl teilnehmender Banken ist recht gering, so dass viele Interessenten nach wie vor Außen vor bleiben.

Nach dem DPA-Bericht wurden die wenigen teilnehmenden Banken von Kunden überrannt. So soll die Comdirect-Bank am ersten Tag von Apple Pay einen fünfstelligen Neukundenansturm verzeichnet haben. Mit an Bord sind zudem die Bank N26, Boon, die Deutsche Bank, die Hypovereinsbank, Santander und American Express.

Eigentlich wollten die Sparkassen vor allem aus einem Grund nicht mitmachen: Sie hatten sich ein eigenes Bezahlsystem ausgedacht, das nur mit Android funktioniert - bei Apple ist die NFC-Schnittstelle nicht freigelegt.

Mittlerweile gibt es übrigens Spekulationen, dass Apple eine eigene Kreditkarte für Apple Pay aber auch für die Verwendung in der Offline-Welt mit Goldman Sachs zusammen entwickelt.

