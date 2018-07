31.07.2018 - 15:16 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



Kreativer Farbauftrag mit Cyber Paint. (Bild: Cyber Paint / Instagram)

Die Zukunft ist virtuell. Google hat das Tilt-Brush-Team und Apple verpflichtet den Entwickler von Cyber Paint. Das ist eine neuartige Mal-App für mobile VR-Headsets. Mit Cyber Paint malen Träger einer VR-Brille eigene 2D-Bilder oder 360-Grad-Panoramen im virtuellen Raum. Der kreative Kopf hinter Cyber Paint, Sterling Crispin, verstärkt bereits seit Mai bei Apple in Cupertino den Bereich Forschung und Entwicklung.

Als Mal-App für VR-Brillen ist die Anwendung Cyber Paint verfügbar für Oculus Go, Daydream, GearVR und Vive Focus. Zudem ist die App optimiert für mobile Anwendungen. Auch bei 360-Grad-Panoramen in 4K geben Smartphones des Modeljahres 2015 flüssiges Feedback beim Malen und Zeichnen mit 60 Bildern pro Sekunde, erläutert Crispin auf seiner Profilseite bei Linkedin.

Das Medium Variety berichtet von der personellen Verstärkung in der Grundlagen-Entwicklung für Augmented Reality und Virtual Reality. Gerüchten zufolge darf man davon ausgehen, dass ein größeres Team von Mitarbeitern bei Apple an künftigen Produkten in den Bereichen AR und VR arbeitet. Vergangenen Monat kam etwa heraus, dass YouTuber Mark Rober bei Apple als Erfinder von einem VR-Display-System zur Unterhaltung der Fahrgäste in selbstfahrenden Autos arbeitet.

An den Schnittstellen von Kreativität und Technik wird Sterling Crispin in vergleichbaren Projekten bei Apple forschen. Nach dem Kunst-Studium in Denver, Colorado, erwarb Crispin sowohl einen Master im Fach Kunst als auch den Master-Abschluss im Bereich Multimedia Engineering an der University of California Santa Barbara.

Vor seiner Verpflichtung bei Apple arbeitet Sterling Crispin bei DAQRI in Los Angeles an AR-Lösungen für industrielle Anwendungen, sowie als freier Berater für Startups und als Entwickler an einem SDK für VR-Brillen.

