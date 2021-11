Apple beseitigt üblen Fehler in macOS Monterey und Intel-Macs

Apple hat ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass einige Intel-Macs mit T2-Chip nach der Installation von macOS Monterey nicht mehr hochfahren konnten. Die Geräte sind tot und müssen vom Apple-Kundendienst repariert werden, was nach Informationen von Mac Life auch problemlos gemacht wird. Apple hat das Problem einem Tweet nach mittlerweile eingekreist: Das Betriebssystem aktualisiert auch die BridgeOS-Firmware des T2-Chips, was aber in manchen Fällen misslang. Die Folge: Der Mac muss in die Reparatur und die Hardware repariert werden.

Das aktualisierte macOS Monterey hilft bei bereits gebrickten Geräten nichts, wer aber erst jetzt seinen Mac mit Intel-CPU und T2-Chip aktualisiert, ist auf der sicheren Seite.

Macs mit einem T2-Chip wurden zwischen 2017 und 2020 hergestellt. Ob alle in der unten stehenden Liste von dem Bug betroffen sind, teilte Apple nicht mit.

iMac (Retina 5K, 27-Zoll, 2020)

iMac Pro

Mac Pro (2019)

Mac mini (2018)

MacBook Air (Retina, 13 Zoll, 2018 bis 2020)

MacBook Pro (13 Zoll, 2018 und 2020)

MacBook Pro (15 Zoll, 2018 bis 2019)

Bei dem M1-Mac tritt das Problem nicht auf.

Hast du einen Intel-Mac und ihn auf macOS Monterey aktualisiert und sitzt jetzt vor einem nicht mehr bootenden Rechner? Wie hat Apple darauf reagiert? Schreibe uns gerne einen kurzen Erfahrungsbericht in die Kommentarfelder unterhalb des Artikels. Wir und die anderen Leser:innen sind gespannt.